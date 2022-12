Chrystusowy pokój wypływa z miłości  

Z okazji rozpoczynającego się Adwentu abp Marek Jędraszewski skierował do diecezjan specjalny list.

Metropolita krakowski zaznaczył w nim, że ostatnie tygodnie i miesiące są naznaczone niepokojami tak wewnątrz, jak i poza granicami Polski, które wszyscy głęboko przeżywają. - Wydarzenia zewnętrzne wiążą się przede wszystkim z okrutną i bezwzględną wojną, którą Rosja wypowiedziała wolnej i suwerennej Ukrainie. Niedawno jej tragiczne skutki dotknęły również polskiego terytorium, powodując śmierć dwóch naszych rodaków w Przewodowie w województwie lubelskim - zauważył. Dodał, że wiele niepokojów to też różnego rodzaju naciski wywierane z Zachodu na Polskę, często mające charakter ideologiczny i sprzeczny z chrześcijańskim systemem wartości.

Arcybiskup Jędraszewski ocenił, że także życie społeczne i narodowe w Polsce wymaga wzmożonej troski. - Wynika to z postaw niektórych środowisk, które swój ewentualny sukces wyborczy programowo wiążą z przemocą słowną budowaną na oczywistych kłamstwach, fake newsach i półprawdach. Bardzo często ich celem jest również Kościół i jego ewangelizacyjna działalność - wymienił, zaznaczając, że taka sztucznie wytwarzana atmosfera agresji może doprowadzić do czynów, które zagrażają zdrowiu i życiu bliźniego.

Hierarcha podkreślił, że w obliczu takich zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń upragniony przez wszystkich staje się Chrystusowy pokój. - Pokój ten tym zasadniczo różni się od pokoju, który daje świat, że jest on oparty na miłości i z miłości wypływa - wyjaśnił, odwołując się do przykazania miłości, które Jezus zostawił uczniom w Wieczerniku, i dodając, że miłość, o której mówił wtedy Chrystus, jest "ofiarna, bezinteresowna i nieskończenie zatroskana o dobro drugiego". "Wszyscy czujemy się zobowiązani do tego, aby Chrystusowy, oparty na fundamencie miłości pokój nieść innym: naszym najbliższym, naszym rodzinom, społecznościom, w których żyjemy i pracujemy, całej naszej Ojczyźnie. Pełni tego pokoju chcemy umacniać i wspomagać także w sposób szczególny szukających schronienia przed wojną siostry i braci z Ukrainy" - brzmi kolejny fragment listu.

Metropolita krakowski przyznał, że takie działanie wymaga żarliwego dzieła modlitwy, która powinna być inspirująca i umacniająca. "Dlatego też polecam, a równocześnie gorąco proszę, aby wierni całej archidiecezji krakowskiej każdego miesiąca - od grudnia 2022 roku do listopada 2023 roku - dwukrotnie gromadzili się na szczególnej modlitwie w intencjach naszej ojczyzny" - zachęcił, tłumacząc, że pierwsze soboty miesiąca mają być czasem modlitwy różańcowej, natomiast w każdy 14. dzień miesiąca w każdej parafii sprawowane będą Msze św. za Polskę. Każdemu miesiącowi będzie patronował polski święty, błogosławiony lub sługa Boży, którego życie było głęboko wpisane w dzieje naszego narodu. "Jestem pełen ufności, że to wielkie modlitewne dzieło przyczyni się zarówno do wzrostu naszego osobistego dobra, jak i dobra naszej ojczyzny, że wszystkim przyniesie tak upragniony Chrystusowy pokój, budowany na wzajemnej miłości" - zakończył swój list abp Jędraszewski, życząc diecezjanom pełnego wewnętrznego pokoju i ufności przeżywania adwentowego czasu.