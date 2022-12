Wyniki badań szczątków odnalezionych w trakcie ubiegłorocznych prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie wskazują, że należały one do marszałka Polski Edwarda Śmigłego-Rydza (1886-1941). Muszą to jeszcze potwierdzić dalsze badania genetyczne. Relację na ten temat zdał w trakcie krakowskiej konferencji naukowej o marszałku prof. Krzysztof Szwagrzyk z Instytutu Pamięci Narodowej.

Konferencja odbyła się 2 grudnia w Muzeum Armii Krajowej, w 81. rocznicę śmierci Naczelnego Wodza Wojska Polskiego. Jej uczestnicy z zapartym tchem słuchali relacji prof. Szwagrzyka, wiceprezesa IPN, kierującego Biurem Poszukiwań i Identyfikacji IPN.

­- Wyniki badań archeologicznych, historycznych, medycznych, antropologicznych dają podstawy do tego, żeby uznać, że 15 listopada 2021 r. w kwaterze 139. cmentarza Powązkowskiego w Warszawie odnaleziono szczątki ludzkie, których opis zgodny jest z opisem szczątków marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego - stwierdził uczony. - Nie mogę powiedzieć jednak, że to są szczątki marszałka, bowiem brakuje jednego ważnego elementu - wyników badań genetycznych. Osoby spokrewnione z marszałkiem mają zbyt dalekie pokrewieństwo, żeby materiał genetyczny dał stuprocentową pewność, że są to jego szczątki. Prowadzimy jednak intensywne działania zmierzające do tego, by pozyskać ten najlepszy materiał genetyczny. O szczegółach tych starań nie mogę powiedzieć. Na razie muszą pozostać w tajemnicy - dodał prof. Szwagrzyk. Pewną wskazówką może być to, że ostatnia fotografia pokazana w trakcie prezentacji przedstawiała grób matki marszałka na zarośniętym trawą cmentarzu w Brzeżanach (obecnie na terenie Ukrainy). Być może więc materiał genetyczny o rozstrzygającym znaczeniu zostanie pobrany ze szczątków Marii Babiak-Rydzowej (1867-1896).

