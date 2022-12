W homilii podczas Mszy św. w kaplicy św. Kingi arcybiskup podkreślił wyjątkowość Wieliczki, w którym to mieście górnicy byli ludźmi wolnymi, w przeciwieństwie do innych kopalń, gdzie niewolnicy, raz zjechawszy na dół, praktycznie nigdy nie wracali na powierzchnię. W Wieliczce górnicy mieli swoje prawa i pracę, która przynosiła im poczucie godności. - To byli ludzie, którzy zstępowali jako ludzie wolni w czeluść podziemi, a pracując, tworzyli dobro. Dobro wspólne, dzięki któremu mogła wzbogacać się Rzeczpospolita - podkreślał.

Zaznaczył też, że od wieków górnicza brać jest niezmiennie wierna Bogu. - Nie można wyobrazić sobie górników, którzy zstępując pod ziemię, nie mówią "Szczęść Boże". Tworzy się tutaj szczególna więź z Bogiem i Jego świętymi. Kopalnia w Wieliczce jest tego niewiarygodnie pięknym i przejmującym świadectwem - przekonywał, dodając, że pracujący pod ziemią byli i są ludźmi o innej wrażliwości, bardziej ludzkiej, przenikniętej więzami solidarności, wzajemnego szacunku.

- Da się to odczuć, wstępując w bramy kopalni w Wieliczce - jakby to był inny świat, gdzie jest poczucie, że los człowieka - jego życie, praca, ale także jego śmierć - leżą w rękach samego Boga - mówił abp Marek Jędraszewski.

Przypomniał również historię św. Barbary i jej męczeńskiej śmierci z ręki ojca, a nawiązując do odczytanej Ewangelii, zauważył, że Chrystus i dziś chce przywracać wzrok, zwłaszcza ludzkiej duszy, by człowiek mógł na nowo odczytać, "jak wygląda hierarchia wartości, by nie zagubić się w tym świecie kłamstwa, półprawd, fake newsów, by wiedzieć, gdzie jest Światłość świata, gdzie jest Droga prowadząca do życia, gdzie jest najwyższa Prawda".

Podczas uroczystości barbórkowych metropolita poświęcił szyb Daniłowicza, który niedawno wrócił po remoncie do ruchu i znów służy turystom oraz wielickiej załodze. Tradycją wielickiego święta ku czci św. Barbary jest też wręczenie odznaczeń zasłużonym pracownikom kopalni. W tym roku odebrało je ponad 80 osób.