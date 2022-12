Z myślą o małżeństwach niepłodnych. II Dzień Modlitw o Dar Potomstwa  

Osoby działające w duszpasterstwie i wyrosłym z niego stowarzyszeniu spotkały setki małżeństw, które doświadczały bólu przedłużającego się oczekiwania na dziecko. Co więcej, psychologowie nie mają wątpliwości, że stres związany z niepłodnością można porównać ze stresem odczuwanym po śmierci najbliższych. Niepłodne pary często zamykają się w swoim trudnym doświadczeniu, ciężko im o nim mówić, przez to czują się niedostrzegane i pomijane. Stowarzyszenie, chcąc im pomagać - i to w wymiarze całego społeczeństwa - zaprasza więc wszystkie parafie i wspólnoty do zaangażowania się w II Dzień Modlitw o Dar Potomstwa, który pod hasłem: "Umacniajmy wzajemnie serca nasze" odbędzie się w niedzielę 11 grudnia.

- Naszym marzeniem jest, aby pary doświadczające dłuższego lub krótszego okresu oczekiwania na dziecko miały świadomość, że cały Kościół wstawia się za nimi. Ważne jest też, aby lokalna wspólnota parafialna otaczała je modlitwą. Pamiętajmy, że pary mające problemy z płodnością to ok. 20 proc. młodych wiernych! Tęsknota, ból i stres powodują, że są niespokojni i wystawieni na pokusy. Potrzebują naszej modlitwy, aby nabrać cierpliwości i umocnić swoje serca - mówi Mateusz Pękala, prezes Zarządu Stowarzyszenia "Abraham i Sara".

Proboszczowie wszystkich parafii naszej archidiecezji, jak również pracujący w nich kapłani oraz świeccy dostrzegający problem niepłodności są więc proszeni, by zainicjować modlitwę w intencji małżeństw niepłodnych i współtworzyć II Dzień Modlitw o Dar Potomstwa.

Główne obchody odbędą się zaś w sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie na Białych Morzach. O godz. 12.30 Mszy św. przewodniczyć będzie bp Jan Zając, a o 13.45 w białej sali zaplanowano konferencję "O duchowym towarzyszeniu parom, które nie mogą doczekać się dziecka". Opowiadać o tym będą ks. Mirosław Czapla (Kraków) i ks. Kazimierz Musioł (Rybnik), siostry nazaretanki opiekujące się duszpasterstwem oraz należące do niego małżeństwa.

Szczegóły na www.abrahamisara.pl.