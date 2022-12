Kraków. Znamy laureatów jubileuszowego konkursu szopek  

Najwięcej szopek przygotowali seniorzy, bo aż 59. Jury otrzymała do oceny również 7 szopek w kategorii szopek młodzieżowych, 24 szopki rodzinne, 20 szopek dziecięcych indywidualnych oraz 32 szopki przygotowane w szkołach. - Każda z przygotowanych szopek jest niezwykle piękna i widać olbrzymie zaangażowanie szopkarzy. I to zarówno tych, którzy biorą udział w konkursie już kilkadziesiąt lat, jak i tych najmłodszych. To dowód na to, że szopkarstwo jest niezwykle żywą tradycją - powiedział Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa i przewodniczący jury.

Prace oceniła komisja składająca się z historyków, etnografów, historyków sztuki, architektów czy plastyków. W kategorii szopek dużych zwyciężył Zbigniew Gillert, w kategorii szopek średnich Maciej Moszew, zaś pierwszą nagrodę za szopkę małą zdobyli Jakub Zawadziński i Wiesław Barczewski. Najlepsza szopka miniaturowa to dzieło Zbigniewa Madeja.

Przyznano też nagrodę im. Zofii i Romana Reinfussów, która trafiła do Macieja Moszewa. Natomiast nagrodę im. Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Jerzego Dobrzyckiego otrzymał Marek Markowski. Nagrodę im. Anny Szałapak, ufundowaną przez jej przyjaciół z Poznania, otrzymał Kazimierz Stopiński.

W kategorii szopek młodzieżowych pierwszą nagrodę otrzymał Kamil Proksch. W kategorii szopek dziecięcych zwyciężyli: Gabriela Kaczyńska (kategoria wiekowa 12-14 lat), Paulina Wąsik (9-11 lat) i Franciszek Wawrzyk (do 8 lat). Najlepszą szopką rodzinną została praca Marty, Leszka, Patrycji i Bruna Jaskiernych. Wśród szopek szkolnych zwyciężyło Przedszkole nr 95 Kraków we współpracy z Centrum Kultury Podgórza.

Wielu szopkarzy odniosło się też do trwającej wojny w Ukrainie i solidarności Polski z narodem ukraińskim. Część z nich otrzymała specjalne wyróżnienia - byli to Roman Piątek i Tomasz Dobosz.

80. Konkurs Szopek Krakowskich oraz pokonkursowa wystawa uzyskały honorowy patronat Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. Projekt dofinansowany został ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Szopki zgłoszone na jubileuszowy konkurs można podziwiać w Pałacu Krzysztofory do 27 lutego 2023 r.

Jak co roku szopki będzie można oglądać również na krakowskich placach i w parkach, w witrynach sklepów, hoteli i restauracji, w galeriach handlowych. Na wspólny, zorganizowany spacer "Wokół Szopki" organizatorzy zapraszają 6 stycznia 2023 r. - poprowadzi go dyrektor Muzeum Krakowa, dr Michał Niezabitowski.

Historia krakowskiej szopki wywodzi się od XIX-wiecznych krakowskich murarzy, którzy zmuszeni do przerw w pracach budowlanych w okresie jesienno-zimowym, zaczęli tworzyć przenośne teatrzyki lalkowe ze Świętą Rodziną, z którym wędrowali po mieszczańskich mieszkaniach.

Zwyczaj przetrwał aż do I wojny światowej, a później został zapomniany. Dopiero w 1937 r. miłośnicy tradycji krakowskich zorganizowali I Konkurs Szopek Krakowskich, który, z przerwą w okresie okupacji, trwa do dnia dzisiejszego.

Czytaj także:

80. Konkurs szopek