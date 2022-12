Kraków. Złote Anioły dla chórów  

Tym razem w festiwalu wzięło udział 13 chórów z Polski, Czech, Łotwy i Węgier. Koncerty "Światło i śpiew" odbywały się w kościele pw. św. Katarzyny, przesłuchania konkursowe zaś - w kościele pw. Świętych Piotra i Pawła.

Występy zespołów oceniało międzynarodowe jury, w którego skład wchodzili doświadczeni chórmistrzowie. Przewodniczył mu Andrea Angelini z Włoch. Zespoły były oceniane w 5 kategoriach. Chórom uznanym przez jury za najlepszych wykonawców festiwalu przyznano statuetki Złotego Anioła. Otrzymali je: chór dziewczęcy Aurin z Kecskemet na Węgrzech, chór kameralny Fra-Cho-Ri z łotewskiej Rygi i chór żeński Alla Fine z Poznania.

Krakowski festiwal to wydarzenie szczególne. - To jedna z nielicznych w Europie międzynarodowych imprez chóralnych o tematyce adwentowej. Staramy się, by co roku występowały na festiwalu inne zespoły, o zróżnicowanym składzie i repertuarze. Cieszymy się, że po trzech latach epidemicznej przerwy znów mogliśmy cieszyć słuchaczy pięknem muzyki chóralnej - powiedział Maciej Przerwa, dyrektor organizacyjny festiwalu.