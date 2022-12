Iga Świątek i inni sportowcy wspierają Szlachetną Paczkę  

Dwukrotna mistrzyni świata we wspinaczce sportowej na czas Aleksandra Mirosław przekonuje, że za jednym sportowcem, który zdobywa złote medale, stoi cała grupa ludzi. "Bardzo podobnie jest w pomaganiu. Dużo lepiej robi się to w drużynie z przyjaciółmi, z rodziną" - tłumaczy sportsmenka.

Razem z nią w jednej drużynie jest też Karolina Pęk, medalistka Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro i w Londynie w tenisie stołowym, oraz Paweł Fajdek, pięciokrotny mistrz świata w rzucie młotem. Reprezentanci różnych dyscyplin sportowych łączą siły, by przygotować pomoc dla rodziny pani Marii.

"Pani Maria wiodła spokojne i szczęśliwe życie u boku ukochanego męża. Razem wychowywali dwójkę dzieci, jedno ze spektrum autyzmu. Ze względu na specjalne potrzeby Franka pani Maria zajmowała się domem i dziećmi, żywicielem rodziny był mąż. We wrześniu wydarzyła się tragedia. Mąż pani Marii nagle zmarł, a ona została sama z dwójką dzieci, bez dochodu" - opisuje K. Pęk.

Rodzina pani Marii od chwili tragicznego wypadku tworzy małą, trzyosobową drużynę, która nie może liczyć na pomoc nikogo z zewnątrz. Radzą sobie najlepiej, jak potrafią, ale mimo to rodzina potrzebuje pilnego wsparcia. "Zderzyli się z czymś, co tak naprawdę spadło na nich nagle. W tym momencie pani Maria bez pracy, bez żadnej pomocy nie jest w stanie przeżyć. Nie wyobrażam sobie, jak ta rodzina może sobie sama poradzić" - podkreśla P. Fajdek.

Sportowcy zachęcają, by zebrać swoją drużynę i pomóc innym rodzinom ze Szlachetnej Paczki. "Możecie wziąć kolegów, koleżanki, znajomych, rodziców, dzieci i pokazać, jak się pomaga. Uczyć się tego razem, ale świetnie się przy tym bawiąc. Wierzę w to, że Polacy potrafią pomagać w tych trudnych sytuacjach, co pokazaliśmy przez ostatnie edycje" - namawia lekkoatleta.

"Nie zostawmy bez wsparcia żadnej rodziny w potrzebie" - apeluje Iga Świątek. Jarosław Barański

Iga Świątek w tworzenie Szlachetnej Paczki włączyła się już po raz trzeci. "W tenisie najważniejsze jest, żeby uzyskać jak największą liczbę punktów, jak najszybciej. Ale w Szlachetniej Paczce dążymy do czegoś innego. Tutaj najważniejszą liczbą jest zero, co oznacza, że każda rodzina, która się do niej zgłosiła, otrzymała pomoc. Nie zostawmy bez wsparcia żadnej rodziny w potrzebie" - zachęca.

Tenisistka pomoże pani Adriannie, której mąż zmarł dwa lata temu. "Od tego czasu kobieta samodzielnie zmaga się z trudami codzienności. Opieka nad dziećmi nie pozwala jej podjąć pracy na pełny etat. Przeszkodą jest również brak samochodu i to, że mieszkają daleko od miasta" - opisuje I. Świątek.

- Niesienie mądrej pomocy w ramach Szlachetnej Paczki to zawody, w których nie ma miejsca na rywalizację, bo wygrywa każdy: rodzina w potrzebie, która zyskuje szansę na zmianę życia, ale także osoby, które pomagają, czerpiąc z tego radość i satysfakcję. Pomagając, mamy bowiem wpływ na życie konkretnych osób z najbliższej okolicy - na zmianę ich historii - podsumowuje Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia "Wiosna", organizatora Szlachetnej Paczki.

W 2021 r. Szlachetna Paczka połączyła ponad 700 tys. Polaków. Organizatorzy liczą, że i w tym roku nie zabraknie szlachetnych drużyn. Szczegółowe informacje o akcji oraz lista potrzebujących rodzin znajduje się na stronie www.szlachetnapaczka.pl.

Weekend Cudów zaplanowano na 10 i 11 grudnia, czyli już za kilka dni.