W ramach 22. odsłony Szlachetnej Paczki od 10 do 11 grudnia mądra pomoc dotrze do 15 482 potrzebujących rodzin.

W ten weekend paczki, w których znajdują się często bardzo proste rzeczy, takie jak żywność, ubrania czy nawet karma dla psa bądź kota, często będącego jedynym towarzyszem codzienności niektórych seniorów, przechodzą wyjątkową drogę od darczyńców przez magazyny Szlachetnej Paczki do potrzebujących. - To czas mocnych wzruszeń oraz budowania poczucia nadziei na przyszłość i odczuwania radości z prostych gestów - mówi Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia "Wiosna", organizatora Szlachetnej Paczki.

Jak dodaje, ogromnie ważne jest to, że mimo trudności gospodarczych i społecznych tego roku, każda zgłoszona do akcji rodzina otrzyma pomoc. - To pokazuje, jak wielu jest w Polsce ludzi dobrej woli, którzy naprawdę są wrażliwi i nie boją się pomagać. Często w grupie, żeby było łatwiej pod względem ponoszonych kosztów, ale wciąż z niezwykłą otwartością na bliźniego. Tysiące Polaków znów pokazało, jak dużo dobra wypływa z dzielenia się z innymi - cieszy się J. Sadzik.

Dzięki darczyńcom i wolontariuszom w domach 15 482 potrzebujących rodzin, w których być może do teraz królowały niepokój, pustka i poczucie opuszczenia, zagoszczą w ten weekend spokój, nadzieja i uśmiech.

Szlachetną Paczkę tworzą tysiące osób: darczyńców, wolontariuszy, partnerów biznesowych i przyjaciół. - Razem poruszamy wielką machiną dobra, w której jeden człowiek pomaga drugiemu. Dzięki temu, że są tacy ludzie, którzy chcą dzielić się własnym czasem i szczęściem, tysiące potrzebujących rodzin w tym roku odzyskuje nadzieję. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc potrzebującym - podkreśla prezes "Wiosny".

Wolontariusze i darczyńcy przyznają, że nie tylko osoby w potrzebie są obdarowywane w ciągu najbliższych dwóch dni. - To wyjątkowe ładowanie akumulatorów na cały rok. Czujemy, że dobroć ludzka naprawdę może zmienić świat wokół - mówi wolontariuszka Kasia. - Cieszymy się, że po raz kolejny nasza paczka, zorganizowana z bliskimi, co jest bardzo jednoczącym doświadczeniem, będzie dla kogoś wsparciem przed nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia - dodaje z kolei darczyńca Mateusz.