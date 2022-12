W zakopiańskim kościele św. Krzyża w sobotę 10 grudnia wystąpiła 180-osobowa Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, chór oraz soliści: Sylwia Banasik-Smulska i Emil Ławecki, a przede wszystkim górale z regionalnych zespołów śpiewaczych Podhala, kapela Krzysztofa Czecha i zespół Haniańczyków, którzy zagrali muzyków grających na trombitach.

Znakomitym uzupełnieniem była schola wyższego Seminarium Duchownego Ojców Paulinów. Wszyscy artyści wyśpiewali za Prymasem Tysiąclecia, że "Z gór widać bowiem lepiej i zawsze trzeba równać ku górze - nigdy w dół".

Jak tłumaczy burmistrz Zakopanego Leszek Dorula, wydarzenie było podsumowaniem obchodów roku jubileuszu obecności świętego Jana Pawła II na Podhalu w 1997 r. - Minęło 25 lat od kiedy Jan Paweł II wołał do nas pod Wielką Krokwią: "Sursum Corda". W to samo miejsce przychodzi teraz błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński z przesłaniem "Równoj ku Górze". Nasza wiara musi być żywa, a myśl i słowo wielkiego prymasa dają szansę, by nas dzisiaj umocnić i zjednoczyć. Prymas zostawia nam receptę na następne lata w postaci powrotu do rozważań Ślubów Jasnogórskich - mówi burmistrz Leszek Dorula.

Fragmenty różnych myśli kard. Stefana Wyszyńskiego odczytał pod Tatrami aktor Jerzy Zelnik.

Oratorium przypomina postać kard. Stefana Wyszyńskiego i jego podróże na Podhale, gdzie na Bachledówce na przełomie lat 50. i 60. XX wieku spędzał wakacje. Jan Paweł II do Zakopanego pielgrzymował na początku czerwca 1997 r. Odprawił wtedy Mszę św. pod Wielką Krokwią dla około 300 tysięcy wiernych. Nawiedził też Pustelnię Brata Alberta na Kalatówkach i wyjechał kolejką linową na Kasprowy Wierch. Udał się również nad Morskie Oko.

Premiera oratorium "Równoj ku Górze" odbyła się w październiku br. w krakowskim kościele św. Katarzyny z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i metropolity krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego.