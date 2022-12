Lekcje kontaktu z Bogiem  

W Szkole Kontaktu z Bogiem młodzi ludzie między 16. a 28. rokiem życia mogą spędzić czas z dala od świata, by spotkać się z Bogiem i samym sobą. To trzy dni ciszy wypełnionej modlitwą. - Uczestnikami tych spotkań są osoby zaangażowane we wspólnoty, harcerze, ale też tacy, którzy w swojej wierze są osamotnieni. Są młodzi, którzy szukają swojej drogi, ale też młodzi małżonkowie, którzy chcą pogłębić relację z Bogiem - wymienia Andrzej Pietrzyk SJ z krakowskiej ekipy SKB.

Jak opowiada, wyzwaniem dla młodych są milczenie i rezygnacja z nieustannego bycia online. - Z rozmów wynika, że część z nich pod koniec szkoły nie chce wracać do smartfonów i internetu. Jak twierdzą, bycie w ciszy i odizolowaniu od świata jest fajne. Odpowiadamy im, że nie chodzi o to, by od świata uciekać, ale w nim świadomie żyć - wyjaśnia jezuita. - Łapiąc w ciszy kontakt z własnym wnętrzem, gdzie - jak wierzymy - jest przestrzeń spotkania z Bogiem, uczymy się języka, którym On do nas mówi, żeby w codziennym życiu lepiej ten głos słyszeć - podkreśla.

Andrzej Pietrzyk przyznaje, że ludzie często boją się ciszy i tego, że usłyszą własne lęki czy wspomnienia, z którymi muszą się zmierzyć. - Tak bywa, ale to bardzo ważna część procesu dojrzewania. Trzeba temu stawić czoła, a nie uciekać - przekonuje.

Posłuchajcie świadectwa uczestniczki Szkoły Kontaktu z Bogiem:

Szkoła Kontaktu z Bogiem - Świadectwo po dwóch latach

Szkoła Kontaktu z Bogiem

Najbliższe terminy trzydniowych rekolekcji w ciszy przypadają na czas między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem. Kolejne - w okresie ferii zimowych. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Szkoły Kontaktu z Bogiem oraz w mediach społecznościowych.