Dziennikarskie talenty na start!  

Inicjatywa powstała po śmierci młodego i utalentowanego studenta dziennikarstwa na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie - Bartka Zdunka. Jego twórczość została opublikowana pośmiertnie w zbiorze "W cieniu ciszy".

Historia tragicznie zmarłego studenta, który nie zdążył pokazać światu swojego talentu, zainspirowała jego rówieśników oraz kolejne pokolenia studentów Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej do stworzenia wydarzenia, w którym adepci dziennikarstwa będą mogli zaistnieć na medialnej scenie. Celem organizatorów jest od samego początku dostrzeżenie dziennikarskich talentów i ciekawych pomysłów, tak by nie zginęły wśród natłoku treści informacyjnych.

"To pole do rozwoju w kierunku szeroko pojętych dziennikarskich, medialnych i filmowych pasji. Konkurs daje możliwość podzielenia się pracą z szerszą publicznością i postawienia debiutanckiego lub kolejnego kroku w świecie mediów. W każdej edycji napływają do nas prace, które podejmują aktualne i ważne społecznie tematy, co świadczy o wielkiej wrażliwości uczestników" - pisze na stronie www.upjp2.pl Natalia Prokop, koordynatorka inicjatywy.

Młodzi twórcy mają okazję zadebiutować i zgłosić swoje prace w 4 kategoriach: Debiut Publicystyczny Roku, Inicjatywa Roku im. Pawła Migasa, Reportaż po debiucie i Młodzi Twórcy Filmowi im. ks. Andrzeja Baczyńskiego. Zgłoszenia do nagrody można nadsyłać do 12 marca 2023 r.

Organizatorami Nagrody Młodych Dziennikarzy im. Bartka Zdunka są: Dziennikarskie Koło Naukowe UPJPII, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, redakcja "Gościa Niedzielnego" (fundator nagrody im. Pawła Migasa) oraz Fundacja im ks. prof. Andrzeja Baczyńskiego. Partnerem Konkursu jest Fundacja im. św. Królowej Jadwigi dla UPJPII w Krakowie. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie www.nagrodamlodychdziennikarzy.pl.