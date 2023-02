Jak głosi uchwała Senatu UPJPII w Krakowie, V. Alazraki Crastich została wyróżniona za "wzorowy sposób wykonywania zawodu dziennikarza, który traktuje jako swoją życiową, społeczną i eklezjalną misję" i "wieloletnie przykładne i rzetelne relacjonowanie wydarzeń z życia Kościoła". Dodaje, że meksykańska dziennikarka stała się "ważnym przykładem dla innych dziennikarzy", a jej twórczość dziennikarska i pisarska "wpisuje się w służbę Ewangelii". Krakowska uczelnia doceniła ją także za "przykładne i odważne ukazywanie oraz bronienie powszechnych wartości, w tym za zdecydowane stawanie po stronie prawdy, w szczególności zaś za zatroskanie o prawidłowe funkcjonowanie współczesnego Kościoła". podkreślając wysoki poziom jej etosu dziennikarskiego.

W laudacji ks. prof. Michał Drożdż, dziekan Wydziału Nauk Społecznych UPJPII w Krakowie, podkreślał, że V. Alazraki służy swoją rzetelną i odpowiedzialną pracą dziennikarską "wszystkim papieżom jej życia", ale szczególny szacunek i miłość okazała św. Janowi Pawłowi II. - Sama określiła siebie jako "Juanpablista" - przypominał. Medioznawca podkreślił, że laureatka uczy otwarcia się mediów na Kościół, prawdziwego profesjonalizmu dziennikarskiego oraz wiernego i autentycznego świadectwa dla dziedzictwa św. Jana Pawła II.

Przywołując list apostolski Jana Pawła II "Szybki rozwój", ks. Drożdż podkreślał za nim, że "świat mediów jest również naszym światem", a "współczesne duszpasterstwo nie może być prowadzone w totalnej lub częściowej negacji wobec świata mediów". - Nie wystarczy tylko oceniać czy krytykować pewnych niepokojących zjawisk cywilizacyjnych, społecznych, politycznych, ale trzeba podejmować nieustannie pozytywną pracę na rzecz budowania i umacniania świata wartości chrześcijańskich i humanistycznych w duchu Dobrej Nowiny - dodał.

Jego zdaniem, V. Alazraki jest wzorem profesjonalizmu dziennikarskiego. - Elementami tego warsztatu są między innymi: zrozumienie Kościoła jako instytucji i miłość Kościoła jako wspólnoty ducha, zrozumienie potrzeb mediów wobec Kościoła, wypracowanie profesjonalnego języka komunikacji medialnej o Kościele, bycie niezależnym w przyjaznych i życzliwych relacjach z ludźmi Kościoła - wymieniał.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UPJPII mówił ponadto, że V. Alazraki uczy, że "bogate dziedzictwo św. Jana Pawła II nie jest tylko śladem czy jakimś reliktem przeszłości, ale ma ogromny potencjał do kształtowania przyszłości naszego pokolenia i nowych pokoleń". - Łączy nas miłość do Jana Pawła II i zobowiązanie do przekazywania jego dziedzictwa następnym pokoleniom - zadeklarował. - Jest pani profesjonalistką, dziennikarką łączącą w sobie zawód i wiarę, wierność Kościołowi i troskę o poszanowanie godności człowieka. Jest pani wielką damą dziennikarstwa - podsumował.