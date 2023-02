Spartakiada Zimowa - stań na starcie!  

Kolejnej edycji zimowych zawodów patronuje bł. Carlo Acutis, a hasłem samego wydarzenia są jego słowa: „(…) autostrada do nieba”. - Chcemy zwrócić uwagę uczestników na postać młodego błogosławionego, który dzięki swojej postawie wytrwałości jest patronem na miarę dzisiejszych czasów. Można powiedzieć, że całe nasze życie jest jak autostrada usłana różnymi drogowskazami i tylko od nas zależy, jak je przeżyjemy. To wydarzenie łączy ze sobą białe, zimowe szaleństwo z niebanalnym przesłaniem, by żyć pełniej, głębiej, po prostu piękniej. Tym razem slalomy na stoku nawiążą do tych duchowych, o których często wspominał Carlo - zachęcają organizatorzy.

13. edycja największych zimowych zawodów sportowych w Polsce bez wpisowego, czyli Ogólnopolskiej Spartakiady Zimowej, odbędzie się 4 marca na stoku narciarskim Kasina SKI w Kasinie Wielkiej.

Spartakiada ma promować rywalizację w duchu zasad fair play oraz tworzenie przyjaznych relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. - Dodatkowo chcemy zwrócić uwagę na postać bł. Carlo, który powinien być dla nas inspiracją, by mierzyć wysoko, by marzyć o świętości. To on swoim życiem pokazał przecież, że jest ona na wyciągnięcie ręki - dodają organizatorzy.

Jednym z celów wydarzenia jest międzypokoleniowe spotkanie miłośników sportów zimowych. Na uczestników czeka specjalnie wyznaczona trasa zjazdowa, którą trzeba pokonać w jak najszybszym czasie. W wydarzeniu udział może wziąć każdy amator narciarstwa w wieku od 8 do 50 lat. Dodatkową konkurencją jest zjazd na byle czym, podczas której oceniana jest kreatywność przygotowanego pojazdu i jego nawiązanie do hasła wydarzenia. Dla rodzin przewidziane są śnieżne zmagania.

Dla księży, sióstr zakonnych oraz kleryków przygotowana jest specjalna konkurencja dla osób duchowych, podczas której zawodnicy zmagają się o puchar przechodni.

Aby się zarejestrować, wystarczy wypełnić formularz na stronie www.spartakiadazimowa.pl (zapisy trwają do 20 lutego). Szczegóły wydarzenia można także znaleźć na fanpage’u na Facebooku (www.facebook.com/SpartakiadaZimowa).

Organizatorami Spartakiady Zimowej są Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej oraz Stacja Narciarska Kasina SKI. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski oraz marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.