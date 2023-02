Od kanapek do modlitwy. Dialog w praktyce  

Tematem codziennych rozważań w czasie nabożeństw ekumenicznych w świątyniach różnych wyznań chrześcijańskich są słowa z Księgi Izajasza: "Uczcie się postępować dobrze, szukajcie sprawiedliwości, pomagajcie uciśnionemu, dbajcie o prawa sieroty, brońcie wdowy" (por. Iz 1,17).

"Tak, jak prorok Izajasz wtedy, tak i my dzisiaj musimy borykać się z wyzwaniami wynikającymi z podziałów. Bóg poprzez swoje słowa przemawia do nas o pokoju i jedności. On pragnie tego dla nas wszystkich" - piszą ks. prof. Łukasz Kamykowski, przewodniczący Rady ds. Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego Archidiecezji Krakowskiej, oraz ks. Bartosz Norman, przewodniczący krakowskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. We wspólnym zaproszeniu do udziału w obchodach zachęcają do modlitwy o to, by chrześcijanie "za sprawą Jezusa Chrystusa byli dla wszystkich znakiem jedności".

Krakowskie obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan rozpoczną się w środę w sali parafialnej przy kościele św. Mikołaja, gdzie wspólnota Hanna co tydzień przygotowuje kanapki i ciepłe napoje dla swoich przyjaciół w kryzysie bezdomności.

"Cieszymy się, że w Krakowie możemy rozpocząć ten tydzień wraz z ubogimi. Jest to ważny wymiar budowania jedności między chrześcijanami i wspólnego świadczenia o Bogu, który jest Miłością" - podkreślają członkowie wspólnoty. Spotkanie rozpocznie się o 16.00 przygotowaniem kanapek, potem odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne, a o 18.30 chrześcijanie różnych wyznań razem wyjdą na Planty, by spotkać się z ubogimi.

Modlitewne spotkania odbywać się będą codziennie od 18 do 25 stycznia w różnych świątyniach Krakowa.

Nabożeństwo centralne zaplanowane zostało na niedzielę 22 stycznia o 19.00 w jezuickiej bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa. Będzie mu przewodniczyć i homilię wygłosi bp Damian Muskus OFM. Gościnnie homilię wygłosi także ks. Łukasz Ostruszka z Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

W sobotę 21 stycznia odbędzie się śniadanie ekumeniczne "Jeden Stół", przygotowane przez członków grupy Głos na Pustyni dla duchownych i liderów Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Tego samego dnia o 17.00 dominikanie zapraszają na ekumeniczne grupy dzielenia. Spotkanie odbędzie się w auli Atrium, wejście od strony furty klasztoru przy ul. Stolarskiej 12.

"Wierzymy, że Bóg zaprasza nas, aby stanąć blisko siebie - ramię w ramię, serce w serce, ucho w ucho. Chcemy się wspólnie pomodlić i doświadczyć jedności, wsłuchując się w głos naszego Pana Jezusa Chrystusa" - deklarują organizatorzy. Podczas spotkania uczestnicy zorganizują się w mniejsze grupki, w których będzie możliwość "braterskiego podzielenia się tym, co mówi Pan w swoim słowie, czym na co dzień jest dla nas Biblia i jak nasłuchujemy w niej Bożego głosu". Spotkanie zakończy się o 18.15 nieszporami ekumenicznymi.

Szczegółowy program wydarzeń znajduje się na stronie internetowej Rady Dialogu.