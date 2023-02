Zmiana miejsca modlitwy za zranionych  

Od 2019 r. w papieskim sanktuarium w Krakowie raz w miesiącu trwa cicha, godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym. Odbywają się tu także dwa razy w roku modlitwy, a po nich - otwarte spotkania z osobami wspierającymi zranionych w sferze seksualnej.

„Informacje o ekskomunice i procesie w sprawie o. Marko Rupnika, którego nazwisko jest kojarzone z mozaikami dekorującymi wnętrze kościoła św. Jana Pawła II w Krakowie, wzbudziły wątpliwości, czy Sanktuarium może pozostać miejscem tych spotkań. Czy osoby skrzywdzone będą czuły się tu bezpieczne? Czy nie będzie to dla nich bolesne i gorszące?” - piszą w oświadczeniu świeccy katolicy z Krakowa, którzy są inicjatorami spotkań modlitewnych w intencji zranionych.

Jak opisują, z tymi pytaniami zwrócili się do osób pokrzywdzonych, z którymi są w kontakcie. Na spotkaniu, które odbyło się po comiesięcznej modlitwie, zdecydowano się przenieść adoracje z kościoła z mozaikami na dół, do kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa. Stało się to po konsultacji z gospodarzami sanktuarium.

„Jednocześnie osoby skrzywdzone podkreśliły, że Sanktuarium jest dla nich dobrym miejscem, gdzie czują się bezpiecznie i są zaopiekowane przez duszpasterza” - piszą autorzy oświadczenia.

„Mamy świadomość, że postrzeganie modlitwy w tym miejscu może być bardzo różne, szczególnie dla osób zranionych, które mocno przeżywają swoją traumę wykorzystania seksualnego. Chcemy jednak, aby to sprawcy wykorzystania i ci, którzy popierali ich działalność, dokonywali zmian w swoim myśleniu i postępowaniu, a nie osoby skrzywdzone po raz kolejny musiały opuszczać miejsca, gdzie szukają wzmocnienia duchowego na ich drodze ku uzdrowieniu” - podkreślają.

„Spotykając się w Sanktuarium, jeszcze bardziej czujemy się zmobilizowani do okazywania solidarności i modlitwy za osoby skrzywdzone przez o. Marko Rupnika” - zapewniają świeccy z inicjatywy Modlitwa za Zranionych.

Oświadczenie zostało opublikowane w mediach społecznościowych sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.