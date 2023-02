Zakopane. W pogodzie i w muzyce pada śnieg  

Artysta wystąpił pod Tatrami w ramach Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych "Dobrze, ześ sie, Jezu, pod Giewontem zrodziył" 2022/2023. Oprócz znanych kolęd muzyk zaśpiewał też angielskie świąteczne szlagiery, na czele z "Last Christmas" i "Let It Snow". Wpisał się tym idealnie w warunki pogodowe pod Tatrami.

Za przyjęcie zaproszenia do Zakopanego S. Uniatowskiemu podziękowała Joanna Staszak z Urzędu Miasta, który razem z parafiami jest organizatorem festiwalu. Zresztą wśród publiczności byli ks. Marian Mucha, kustosz sanktuarium, i wiceburmistrz miasta Agnieszka Nowak-Gąsienica.

W ostatnim czasie to już drugi występ artysty, który w zeszłym roku gościł na Wiośnie Jazzowej.

Jak przypominają organizatorzy, S. Uniatowski już w wieku 5 lat rozpoczął samodzielną naukę gry na instrumentach klawiszowych, a w wieku 13 lat zaczął komponować własne piosenki. Przez lata zagrał mnóstwo koncertów, w czasie których dał się poznać jako genialny wokalista o bardzo charakterystycznej, niepowtarzalnej barwie głosu.

21 stycznia w stolicy polskich Tatr wystąpi zespół Megitza. Koncert odbędzie się w sanktuarium św. Antoniego przy Bulwarach Słowackiego po Mszy św. o godz. 18 w ramach Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych "Dobrze, ześ sie, Jezu, pod Giewontem zrodziył". Weekendowe śpiewanie kolęd zakończy Hania Byrcyn, która wystąpi 22 stycznia w Księżówce po Mszy św. o godz. 10.

Festiwalowi w Zakopanem, który zakończy się 2 lutego, patronuje "Gość Krakowski".