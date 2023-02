Na studniówkę - Duchowa Adopcja Maturzysty  

Na 100 dni przed maturą rusza Duchowa Adopcja Maturzysty. To już 11. edycja akcji, w której dotychczas wzięło udział ok. 19 tys. osób.

Zakon pijarów będzie wspierał modlitwą wszystkich, którzy w maju przystąpią do egzaminów. - Ten czas dla maturzystów, już po studniówkach, to intensywny okres przygotowań i nauki, dlatego chcemy już na tym etapie okazać im modlitewne wsparcie - mówi o. Radosław Boboń SP, koordynator Duchowej Adopcji Maturzysty.

Wystarczy wejść na stronę: maturzysci.pijarzy.pl, otworzyć zakładkę "Zapisz się", wybrać "Zaadoptuj maturzystę" i zostawić swoje dane, a automatycznie pobierze się modlitwa, która jest potwierdzeniem udziału w akcji. Świadectwa maturzystów, którzy wzięli udział w Duchowej Adopcji Maturzysty, potwierdzają, jak ważne jest to duchowe wsparcie podczas egzaminów.

Do tej pory udział w akcji wzięło ok. 19 tys. uczniów z całej Polski. Za tegorocznych maturzystów będą modlili się ojcowie, bracia, klerycy zakonu pijarów oraz wszyscy, którzy zechcą dołączyć do tej inicjatywy. W modlitewną sztafetę włączają się od lat uczniowie szkół pijarskich, ich rodziny, przyjaciele, parafianie, członkowie Bractwa Szkół Pobożnych i wielu innych. Akcja rozpocznie się 23 stycznia Mszą św. w Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów w Krakowie.