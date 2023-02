Plany Międzynarodowego Centrum Kultury  

Wystawy w MCK w Krakowie odwiedziło w ubiegłym roku ok. 35 tys. osób. Przygotowywane są kolejne ekspozycje.

Jedna z nich będzie poświęcona 700-leciu Wilna. - 25 stycznia mija 700 lat od momentu pierwszej wzmianki o mieście w liście księcia Gedymina do papieża Jana XXII. Tę wileńską rocznicę uczcimy wielką wystawą "Mgnienie piękna. Dwa stulecia fotografii litewskiej". Zdjęcia tamtejszej codzienności, wykonywane przez miejscowych fotografów, były tak charakterystyczne na tle tego, co w tym czasie fotografowano w ZSRR, że zaczęto mówić o fenomenie fotografii litewskiej. Ponieważ wystawa obejmie okres 200 lat, znajdą się na niej także słynne wileńskie fotografie Jana Bułhaka - mówi Agata Wąsowska-Pawlik, dyrektor MCK, powołana niedawno na drugą kadencję dyrektorską. - Książkowym uzupełnieniem przedsięwzięć litewskich będzie wydanie polskiego przekładu "Historii Litwy dla wszystkich" w serii Biblioteka Europy Środka. W tej serii ukazała się niedawno książka Lecha Kończaka "Tbilisi. Miasto opowiada", jesienią zaś ukaże się publikacja Natalii Starczenko "Ukraińskie światy Rzeczypospolitej". - Książka Kończaka, błyskotliwe przedstawienie stolicy Gruzji, miało w ubiegłym roku towarzyszyć wielkiej wystawie malarstwa gruzińskiego artysty Niko Pirosmaniego, którego autor publikacji jest znawcą. Niestety, reperkusje rosyjskiej agresji na Ukrainę odbiły się także na tej prezentacji, która ostatecznie nie doszła do skutku. Nie tracimy jednak kontaktu z Gruzją. W tym roku nasze centrum weźmie udział w Targach Książki w Tbilisi - mówi dyrektor MCK.

Pod koniec roku zostanie otwarta wystawa poświęcona architekturze powojennej w krajach socjalistycznych "Socmodernizm. Architektura za żelazną kurtyną".

MCK weźmie także udział w obchodach 45. rocznicy wpisania Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO oraz 45. rocznicy powstania Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. - Miasto - a szczególnie Kraków - jest częstym kontekstem dla działalności MCK. Nasz udział w projektach zaplanowanych w związku z tymi rocznicami ma pokazać, że metropolia krakowska jest najważniejszym polskim laboratorium refleksji nad dziedzictwem kulturowym - mówi A. Wąsowska-Pawlik.