Ukazał się 1500. numer "Gościa Krakowskiego"  

Zaczynaliśmy 16 stycznia 1994 r. od dwóch skromnych, czarnobiałych stroniczek, redagowanych wpierw w oficynie, a potem na piętrze kamienicy "Pod ściętą głową" przy Rynku Głównym 44. 15 maja 1994 r. mieliśmy do dyspozycji już 4 strony, zaś od numeru, który ukazał się na Wielkanoc 1996 r. - stron osiem. W czerwcu 1996 r. w krakowskim "Gościu" pojawiły się kolorowe zdjęcia. Od bożonarodzeniowego numeru 2001 r. mamy już nowoczesny, kilkakrotnie modyfikowany format magazynowy. Dzieła dopełniła w połowie września 2012 r. aktualizowana codziennie strona internetowa krakowskiego "Gościa". Dzięki niej przestaliśmy być tylko cotygodniowym gościem w domach naszych czytelników, a zagościliśmy tam codziennie, informując na bieżąco o tym, co dzieje się w archidiecezji.

Niekiedy te informacje poszerzały znacznie to, co w papierowej edycji mogliśmy zawrzeć jedynie w kilku zdaniach, niekiedy były zaś jedyną formą, w której relacjonowaliśmy dane wydarzenia. - W krakowskim "Gościu Niedzielnym" i wokół niego powstała 29 lat temu ważna część środowiska dziennikarskiego Krakowa i Małopolski o wspólnym przywiązaniu do dobrych reguł tradycyjnego warsztatu dziennikarskiego, do rzetelności i dojrzałości przekazu informacji i opinii, a nade wszystko do wartości prawdy i dobra - mówi prof. Krzysztof Gurba, medioznawca, prezes Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Dzięki zespołowi pracowników i licznemu gronu współpracowników relacjonowaliśmy nie tylko to, co działo się w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3, ale także w parafiach i klasztorach od Podhala, Spisza i Orawy, aż po pogranicze dawnego księstwa oświęcimsko-zatorskiego; od Kornatki po Płoki. Numer 1000. wydaliśmy w kwietniu 2013 r. Od tej pory, aż do bieżącego numeru 1 500., relacjonowaliśmy wiele ważnych wydarzeń. Najważniejszym były Światowe Dni Młodzieży w 2016 r.

O tym wszystkim można przeczytać szerzej w jubileuszowym 1500. numerze wydanym jako numer 4/2023 "Gościa Krakowskiego" (na niedzielę 29 stycznia), dostępnym w kościołach i księgarniach katolickich archidiecezji krakowskiej oraz w dostępie elektronicznym. Do tego tekstu dołączamy zaś galerię fotografii przedstawiających wybrane wydarzenia z życia archidiecezji z lat 2013-2023, okresu między wydaniem 1000. a 1500. numerem "Gościa Krakowskiego".