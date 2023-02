KAS-owy pies skarbówki  

W Krajowej Administracji Skarbowej obowiązują najwyższe standardy opieki nad psami służbowymi. Czworonożni funkcjonariusze mieszkają razem z przewodnikami, w przypadku Marleya jest to funkcjonariuszka Katarzyna. Zarówno podczas służby, jak i na emeryturze KAS zapewnia im opiekę. - Nasze psy służbowe to pełnoprawni członkowie załogi Krajowej Administracji Skarbowej. Ich przewodnicy to funkcjonariusze z pasją, którzy mają także predyspozycje do służby w dziedzinie kynologii służbowej KAS. Pies i człowiek tworzą jeden zgrany, oparty na zaufaniu zespół, co przekłada się na skuteczność kontroli - mówi Bożena Drabik, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

Podstawą pracy psów służbowych jest współpraca z człowiekiem i wykorzystanie ich zdolności fizycznych i węchowych. W Krajowej Administracji Skarbowej służbę pełni około 160 psów, przeszkolonych do wykrywania narkotyków, tytoniu oraz waluty. Są obecne na przejściach granicznych: drogowych, kolejowych, lotniczych oraz morskich, a także w mobilnych komórkach realizacji wewnątrz kraju.

Przy dokonywaniu doboru psich "kandydatów do pracy" w Służbie Celno-Skarbowej bierze się pod uwagę określone cechy i predyspozycje zwierzęcia. Są to m.in.: aportowanie różnych przedmiotów, dobry kontakt z nieznanymi osobami, ufność wobec obcych, brak reakcji na strzał, pasję do węszenia w celu odszukania schowanego przedmiotu oraz nienaganny stan zdrowia.

W małopolskiej KAS służą cztery labradory: Reja, Lugo, Gabi i Suzi. Wkrótce, po zakończonym szkoleniu, dołączy do nich Marley.