Nowa Huta Pomnikiem Historii  

Uroczystość odbyła się w pałacu prezydenckim, a wpisanie krakowskiej dzielnicy na listę pomników historii jest zwieńczeniem wieloletnich starań o docenienie krajobrazu kulturowego tego obszaru i dopełnieniem inicjatyw promujących dziedzictwo Nowej Huty. Co ważne, uznanie roli Nowej Huty w historii Polski pozwoli rozwijać turystykę kulturową, edukację historyczną i otwiera drogę do starań o jej wpis na Listę Światowego Dziedzictwa.

Uznanie za pomnik historii jest jedną z form ochrony zabytków w Polsce, którą do tej pory objęto 123 obiekty i miejsca w kraju. W Krakowie są to: Stare Miasto, opactwo benedyktynów w Tyńcu, kopiec Kościuszki, a teraz także zespół architektoniczny i urbanistyczny Nowej Huty.

Podczas dzisiejszej uroczystości prezydent Andrzej Duda, gratulując wszystkim laureatom (wpis otrzymało 9 obiektów), podkreślał m.in. rolę troski o zabytki i pamięć historyczną dla teraźniejszości i kształtowania postaw patriotycznych następnych pokoleń.

- Pielęgnowanie tych pereł, które bardzo często są zapomniane, ma ogromne znaczenie dla tradycji, z której mamy obowiązek być dumni i mamy obowiązek na niej budować - zaznaczył prezydent.

Mówiąc o Nowej Hucie, przypomniał z kolei, że "całe pokolenia krakowskiej inteligencji to byli ludzie, którzy wychowali się w Nowej Hucie, i to są również dzisiejsi przedstawiciele polskiej inteligencji". - Nowa Huta z tym zderzeniem socrealizmu z modernizmem stała się wielkim dziełem polskich architektów. Wiem, że są ludzie, którzy uwielbiają Nową Hutę ze względu na jej współczesne walory mieszkalne. Kiedy dzisiaj popatrzymy na nowe zespoły mieszkalne, które powstają, gdzie ludzie z sąsiednich budynków prawie zderzają się brzuchami na balkonach, bo tak ciasna jest ta zabudowa i spojrzymy na tę przestrzeń architektury Nowej Huty, z pięknymi podwórzami, z wielką ilością zieleni, przedszkolami dla dzieci, to nie ma porównania - mówił Andrzej Duda.

Władze Krakowa, ciesząc się z nadanego Nowej Hucie wyróżnienia, przyznają, że liczą na to, iż nobilitujący tytuł otworzy drzwi do pozyskiwania funduszy zewnętrznych, przede wszystkim na opiekę konserwatorską.