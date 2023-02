Już za kilka dni rozpocznie się krakowski 4. Tydzień Małżeństwa  

Projekt pod hasłem "Tydzień Małżeństwa" trwa już 25 lat i w tym roku odbywa się w 22 krajach, na 4 kontynentach. W Polsce organizowany jest po raz dziewiąty, a w Krakowie - po raz czwarty, dzięki Fundacji Przestrzeń Dobra. - W dotychczasowych trzech edycjach wzięło udział ponad 2,6 tys. osób, a na większość zajęć tworzyliśmy nawet listy rezerwowe, bo wieść o Tygodniu poszła w świat - cieszy się Anna Gazda.

Oferta Tygodnia ma to do siebie, że każdy może w nim znaleźć coś dla siebie, by potem przetestować nową wiedzę w swoim małżeństwie i coś w nim zmienić na lepsze.

- W tym roku znów zaprosimy chętnych na małżeńską randkę na lodowisku oraz w muzeum. Będzie też m.in. sesja fotograficzna "Małżeństwo w kadrze" i kolejne warsztaty taneczne oraz ciekawe spotkania i konferencje. 12 lutego włączymy się w Krakowski Bieg Walentynkowy organizowany przez Stowarzyszenie "I Ty Możesz Być Wielki" (trasa w kształcie serca, dystans 5 km, biegnie się z rękami złączonymi specjalną opaską), a po południu spotkamy się tradycyjnie na Mszy św. w intencji małżeństw z odnowieniem przyrzeczeń - wyliczają Anna i Michał. Msza zostanie odprawiona o godz. 18 w kościele oo. jezuitów (ul. Kopernika 26). - Każdego roku nie tylko dzielimy się swoim doświadczeniem, ale do prowadzenia poszczególnych zajęć zapraszamy specjalistów, którzy w danym temacie mają dużo do powiedzenia - dodają.

Co ważne, udział w Tygodniu mogą wziąć wszyscy małżonkowie, bez względu na staż i fakt, czy tworzą związek sakramentalny, czy też nie. - Wiele jest małżeństw, które bardzo by chciały wziąć ślub kościelny, ale mają różne przeszkody i nie mogą tego zrobić. Są i takie pary, które czekają na orzeczenie o nieważności poprzedniego małżeństwa, by mogły wyprostować ścieżkę zaplątaną przez życie. Są w końcu i takie pary, dla których w tym momencie sakrament jeszcze nie jest ważny, ale może widząc wiele sakramentalnych i prawdziwie wierzących małżeństw, odkryją w nich Boga i też postanowią zaprosić Go do swojego życia? - zastanawia się Anna Gazda.

4. Krakowski Tydzień Małżeństwa odbędzie się od 7 do 14 lutego. Szczegółowy program oraz informacje dotyczące zapisów na poszczególne wydarzenia można znaleźć na: www.tydzienmalzenstwakrakow.pl.