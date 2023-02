Nowy Targ. Stań na starcie XII Biegu Podhalańskiego

Trasa jedenastej edycji zawodów poprowadzona zostanie tradycyjnie wokół rezerwatu przyrody Bór Na Czerwonem. Start i meta znajdować się będą na lotnisku w Nowym Targu. Uczestnicy będą mieli do pokonania stylem klasycznym bardzo malowniczą trasę 30-, 15- lub 6-kilometrową.

Tradycyjnie przed startem będzie wspólna modlitwa i złożenie wiązanki kwiatów przed figurą św. Jana Pawła II na nowotarskim lotnisku. Było ono miejscem spotkania miliona wiernych z następcą św. Piotra w czerwcu 1979 r.

- Zapraszamy do Nowego Targu, gdzie jak zawsze czeka moc atrakcji na łonie natury, czego przykładem jest właśnie Bieg Podhalański, który na stałe zagościł w kalendarzu miejskich wydarzeń - mówi burmistrz Grzegorz Watycha.

Dla wszystkich uczestników przewidziano pakiet startowy, odlewane medale oraz upominek z logo biegu. Na najszybszych czekać będą puchary oraz nagrody rzeczowe do 6. miejsca open na każdym dystansie. W tym roku zwycięzcy kategorii open wśród kobiet i mężczyzn na dystansie 30 km otrzymają puchar Prezesa Alior Banku, a ich konto zasili nagroda w wysokości 5 000 zł! Nie zabraknie również nagród pieniężnych w kategorii open na dystansie 15 km, które ufunduje Burmistrz Miasta Nowy Targ.

Nagrody dla najlepszych ufundują między innymi sponsor generalny firma Salomon, sponsor główny Alior Bank, sponsorzy Suunto, Gena, Holmenkol, Herbaciarnia Tea Time, Higeen oraz lokalne samorządy: Urząd Miasta Nowy Targ, Urząd Miasta Zakopane, Powiat Nowotarski, Powiat Tatrzański, Urząd Gminy Nowy Targ, Urząd Gminy Szaflary, Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska, Urząd Gminy Poronin.

Bieg wspierają tacy sponsorzy jak Holmenkol oraz instytucje Tatrzański Związek Narciarski, ZGZiR Nowy Targ, Aeroklub Nowy Targ, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, GOPR, OSP Nowy Targ, OSP Szaflary.

Do 8 lutego 2023 r. zgłoszenia należy składać online poprzez internetowy formularz zapisów dostępny na stronie internetowej biegu. 10 lutego 2023 r. zgłoszenia składać trzeba osobiście w biurze zawodów na lotnisku w Nowym Targu od godz. 12 do 18 oraz 11 lutego od godz. 8 do 10.30. Zawodnicy niepełnoletni nie mogą brać udziału w biegu na dystansie 30 km.

Na liście startowej XII Biegu Podhalańskiego jest już 300 zgłoszonych osób! Obniżona opłata startowa obowiązuje do środy 8 lutego włącznie! Zgłaszając swój udział przez internet do najbliższej środy, można skorzystać z obniżonej opłaty startowej, która wynosi: 40 zł - osoby dorosłe, 20 zł - dzieci i młodzież do 18. roku życia (2005 r.). Opłata dla osób zgłoszonych w biurze zawodów w dniach 10-11 lutego: 60 zł - osoby dorosłe, 30 zł - dzieci i młodzież do 18. roku życia (2005 r.). Opłaty należy dokonywać przy odbiorze numeru startowego gotówką w biurze zawodów.

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz online na stronie www.bieg.nowytarg.pl.

Zawodnicy podczas zawodów mogą liczyć na bufety na trasie oraz ciepły posiłek na mecie. Dla kibiców przygotowana będzie strefa zabaw dla dzieci, psie zaprzęgi, curling na śniegu, biegówkowy tor przeszkód, wyścigi na sankach.

XII Biegowi Podhalańskiemu, podobnie jak poprzednim edycjom, patronuje "Gość Niedzielny".