Zupa od świętej Faustyny  

Posiłki dojechały tam dzisiaj. - Tym razem kucharze z restauracji Agape ugotowali pyszny kapuśniak. Mamy nadzieję, że smakował on wszystkim, którzy od rana czekali w kolejce, by otrzymać coś ciepłego do zjedzenia, bo zima w Krakowie nie odpuszcza - mówi Małgorzata Pabis, rzeczniczka prasowa Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Dodaje, że już za kilka dni, jeśli fundusze na to pozwolą, do Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, zostaną dostarczone pączki w Tłusty Czwartek. - Wierzymy, że nasi darczyńcy nie zawiodą i uda nam się zrealizować i to zamierzenie - podkreśla.

Akcja "Zupa od św. Siostry Faustyny" została zainicjowana w październiku 2022 roku. Dotychczas udało się ze środków Funduszu Miłosierdzia zakupić 750 ciepłych posiłków: zupy bądź bigosu. Pomysł akcji zrodził się pod wpływem czytania "Dzienniczka" siostry Faustyny: „Jezus w postaci ubogiego młodzieńca dziś przyszedł do furty. Wynędzniały młodzieniec, w strasznie podartym ubraniu, boso i z odkrytą głową, bardzo był zmarznięty, bo dzień był dżdżysty i chłodny. Prosił coś gorącego zjeść. Jednak [gdy] poszłam do kuchni, nic nie zastałam dla ubogich; jednak po chwili szukania znalazło się trochę zupy, którą zagrzałam i wdrobiłam trochę chleba, i podałam ubogiemu, który zjadł. W chwili, gdy odbierałam od niego kubek, dał mi poznać, że jest Panem nieba i ziemi. Gdym Go ujrzała, jako jest, znikł mi z oczu. Kiedy weszłam do mieszkania i zastanawiałam się nad tym, co zaszło przy furcie - usłyszałam te słowa w duszy: Córko Moja, doszły uszu Moich błogosławieństwa ubogich, którzy oddalając się od furty błogosławią Mi, i podobało Mi się to miłosierdzie twoje w granicach posłuszeństwa, i dlatego zszedłem z tronu, aby skosztować owocu miłosierdzia twego".

Każdy kto chciałby włączyć się w akcję "Zupa od św. Siostry Faustyny" może złożyć swój datek na konto: PEKAO S.A. Nr 65 1240 4432 1111 0000 4721 0286 z dopiskiem: "Fundusz Miłosierdzia".