Konkurs o bracie św. Jana Pawła II  

Tegoroczna, pierwsza edycja turnieju odbywa się pod hasłem: "Edmund Wojtyła. Brat św. Jana Pawła II". "Celem konkursu jest przybliżanie postaci św. Jana Pawła II, Patrona Małopolski, zwłaszcza poprzez odwołanie się do nieprzemijających wartości zakorzenionych w życiu jego rodziny. Będzie to także okazja do poznania codziennego życia Wojtyłów i zachęta do odkrywania własnych pasji i zdolności" - opisują organizatorzy.

Konkurs odbędzie się w trzech etapach - szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Do każdego z nich przypisana jest literatura przedmiotu, którą w tym roku stanowi książka "Edmund Wojtyła. Brat św. Jana Pawła II" autorstwa Mileny Kindziuk. Uczestnicy mogą poszerzyć wiedzę, korzystając z przygotowanych przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach podcastów z serii "Dom mojego dzieciństwa" oraz "Wojtyłowie. Śladami rozmów z dawnych lat".

Rejestracja uczestników trwa do 3 marca. Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: konkurswkatechezie@gmail.com - powinna ich dokonać osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu na terenie szkoły (katecheta lub inny nauczyciel).

Dwa pierwsze etapy odbędą się na terenie szkół, z których zgłosili się uczestnicy: etap szkolny - 8 marca o godz. 13, etap rejonowy - 19 kwietnia o godz. 13. Etap wojewódzki i uroczysty finał konkursu przewidziano na 7 czerwca w Wadowicach. Na finalistów konkursu czekają atrakcyjne, cenne nagrody.

Konkurs wiedzy o rodzinie Wojtyłów zaplanowany jest na trzy kolejne lata, począwszy od roku szkolnego 2022/2023. Na każdy rok przewidziano inny temat przewodni. Wszystkie szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się w regulaminie, z którym można zapoznać się na stronie internetowej www.katecheza.diecezja.pl.

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II zostało otwarte w 2014 roku. Znajduje się w kamienicy przy ul. Kościelnej 7 w Wadowicach, gdzie 18 maja 1920 r. urodził się Karol Wojtyła. Multimedialna wystawa muzeum w wyjątkowy sposób ukazuje postać papieża Polaka, jego naukę i przesłanie.