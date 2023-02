Modlitwa o pokój w Ukrainie  

Wydarzenie to jest odpowiedzią na apel delegata stanowego Krzysztofa Zuby do podjęcia działań na rzecz udręczonej wojną Ukrainy. Zauważył on, że atak Rosji na Ukrainę w znaczący sposób zmienił sytuację w Europie i w dramatyczny sposób wpłynął na życie Ukraińców oraz spowodował, że tak wiele osób cierpi z powodu wojny. "Jako Rycerze Kolumba od pierwszego dnia agresji podejmowaliśmy i podejmujemy działania, mające na celu pomoc tym, którzy cierpią. Dlatego tak ważna jest nasza systematyczność w działaniach i zadbanie o to, aby cierpiący i potrzebujący czuli nasze wsparcie zarówno duchowe, jak i materialne" - napisał K. Zuba do Rycerzy Kolumba w Polsce.

Modlitwa przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. s. Faustyny rozpocznie się 23 lutego o godz. 20.30. W programie zaplanowano Różaniec, apel maryjny i modlitwę o pokój. W wydarzenie można włączyć się także przez transmisję online na stronie www.faustyna.pl.

Polskie władze wspólnoty Rycerzy Kolumba zachęciły, by - oprócz modlitwy w intencji pokoju - rady organizacji w całej Polsce zatroszczyły się o los osób cierpiących poprzez przygotowanie i wysłanie do Ukrainy 24 tys. paczek z żywnością. Działania zaplanowane są do połowy marca. Planują się w nie włączyć również krakowscy rycerze. - Do tej pory z krakowskiego magazynu w Centrum Jana Pawła II na Białych Morzach wyjechało 16,5 tys. paczek z żywnością, produktami dla dzieci, chemią gospodarczą i kosmetykami dla Ukrainy. Przygotowanie ostatnich 3,5 tys. paczek zakończono w ostatnią sobotę 18 lutego w ramach piątej już akcji pakowania - opowiada Tomasz Konturek, lider Rycerzy Kolumba z Łagiewnik.

Podobne akcje, dzięki międzynarodowej współpracy rycerzy i przy wsparciu finansowym rycerskiego Funduszu Solidarności z Ukrainą, odbywają się w ponad 30 różnych miastach w Polsce, w których działają Rycerze Kolumba, w tym Warszawie, Radomiu czy Częstochowie. - Zaangażowanie wolontariuszy w pakowanie paczek jest coraz większe. Jednego wieczoru w magazynie zgromadziło się ponad 50 osób: Rycerzy Kolumba, ich rodzin i przyjaciół, ale również uchodźców z Ukrainy, którzy mieszkają w Krakowie - mówi T. Konturek.

Rycerze Kolumba są największą na świecie organizacją katolickich mężczyzn. Wspólnotę założył beatyfikowany w 2020 r. ks. Michael McGivney, który w 1882 r. w New Haven w Stanach Zjednoczonych zgromadził grupę mężczyzn pragnących wspierać się wzajemnie i formować w wierze katolickiej. Ich zasadami są: miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. Działają w kilkunastu państwach świata i gromadzą w swoich szeregach ponad 2 miliony mężczyzn. W Polsce obecni są od ponad 16 lat i liczą ok. 7 tys. osób działających w ponad 200 parafiach na terenie 33 diecezji.