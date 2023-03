Miłosierdzie dla zagubionych  

Pod nazwą "Blisko Rahamim" na YouTubie, Facebooku i Instagramie siostry przygotowały projekt, który ma ukazywać szczęście wynikające z życia blisko miłosiernego Boga i podprowadzać do niego innych. Tytuł nie jest przypadkowy.

- Miałam świadomość, że dla niektórych osób samo słowo "miłosierdzie" stanowi pewną blokadę w docieraniu do prawdy o zachwycającej miłości Boga. Długo poszukiwałam odpowiedniego wyrażenia, które będzie esencją przekazywanej przez nas rzeczywistości Bożego miłosierdzia w świecie wirtualnym - przyznaje s. Gaudia.

Wybór padł na słowo "rahamim", które po hebrajsku oznacza czułe i bezwarunkowe miłosierdzie. - To słowo intryguje swoją egzotycznością. Choć większość naszych odbiorców tego słowa pewnie znać nie będzie, to wraz z rozwojem naszych profili społecznościowych chcemy prawie od zera zbudować dobre skojarzenia z nim, które będą prowadzić ludzi bezpośrednio do Jezusa miłosiernego na nowo odkrytego - tłumaczy.

Pierwszym elementem projektu "Blisko Rahamim" jest podcast pod nazwą "Zbliżenia". - W około półgodzinnych odcinkach, które ukazują się w niedzielne wieczory, zbliżamy się do obrazu Jezusa Miłosiernego, odkrywając symbol po symbolu, jaki jest Bóg i jak sam się przedstawia przez obraz, o którego namalowanie poprosił św. s. Faustynę - opisuje s. Gaudia.

Dwa podstawowe źródła do podcastowych zamyśleń to Pismo Święte i "Dzienniczek" św. Faustyny Kowalskiej. Autorka projektu w swoich refleksjach dzieli się także bogatym doświadczeniem ewangelizatora, historiami z różnych zakątków świata oraz spojrzeniem artysty malarza, który w każdym symbolu obrazu Jezusa Miłosiernego odkrywa głębokie przestrzenie znaczeń i inspiracji do modlitwy.

- Jestem absolwentką malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i dlatego w głoszeniu miłosierdzia Bożego dużą wagę przykładam do form wizualnych. Wszystko, czego się dowiadywałam o Jezusie Miłosiernym w swoim życiu, odnajdywałam ukryte w Jego malarskim wizerunku. Podróżując po świecie, dzieliłam się moimi spostrzeżeniami i widziałam, jak bardzo to ludziom pomaga - wyjaśnia.

Podcast to niejedyna forma przekazu prawdy o miłości miłosiernej w ramach projektu "Blisko Rahamim". Niebawem siostry w tej przestrzeni będą dzielić się przygodą odkrywania śladów miłosiernej miłości Boga w Stanach Zjednoczonych i Brazylii oraz na Kubie.

- W odcinkach vloga podróżniczego będziemy ukazywać egzotykę odwiedzanych miejsc wraz z bardzo zwyczajnym otwieraniem oczu na rzeczywistą obecność Boga w świecie i Jego działanie w codzienności - zapowiada s. Skass.

Dodaje, że niestety powiększa się grono osób, tak wierzących, jak i niewierzących, zwłaszcza w obrębie młodszych pokoleń, dla których miłosierdzie Boże i św. s. Faustyna to temat mało, jeśli nawet nie całkowicie nieznany. - Trzeba o nich zawalczyć. Ale mądrze, wykorzystując nowoczesne formy wyrazu, które są współczesne i proste, ale zarazem nieco tajemnicze i zachęcające do odkrywania. Stawiamy na autentyczność i szczerość, i mamy nadzieję, że takie działania pomogą poznać Jezusa Miłosiernego wielu osobom, nawet tym mocno zagubionym - podsumowuje s. Gaudia.