Miało ono miejsce 14 marca w Zakopanem i było zorganizowane jako wyraz sprzeciwu wobec nasilających się prób zdyskredytowania Jana Pawła II. Wzięli w nim udział przedstawiciele małopolskich samorządów, szkół i stowarzyszeń, którym św. Jan Paweł II jest szczególnie bliski i których jest patronem.

Spotkanie poprowadził sekretarz Zakopanego Grzegorz Cisło. - Dziś musimy zdecydowanie stanąć w obronie naszych wartości i w obronie świętości Jana Pawła II, musimy wywiązać się z naszego przyrzeczenia i zobowiązania, które nasz papież nam zostawił w tym właśnie miejscu w słowach „Na Was zawsze można liczyć”. Nie możemy pozwolić na nasilające się ostatnio próby zdyskredytowania św. Jana Pawła II i jego moralnej postawy, stawianie go w złym świetle, podważanie jego autorytetu, poprzez powoływanie się na niewiarygodne źródła i manipulowanie faktami - mówiła Agnieszka Nowak-Gąsienica, wiceburmistrz Zakopanego.

Jej zdaniem społeczności Podhala nie wolno milczeć, czy być obojętnym. - Dla nas Jan Paweł II na zawsze pozostanie wielki, pozostanie święty. Nie możemy jednak pozwolić, by nas obrażano. Te działania uderzają w nas, w nasze dzieci i wnuki. To nas się piętnuje, podważając wyznawane przez nas wartości, szanowane przez nas autorytety, poddając w wątpliwość prawdy, w które wierzymy, depcząc nasze świętości. Nie pozwalamy na to. Dziś stajemy wspólnie w obronie św. Jana Pawła II. Jestem dumna, że dzieje się to w Zakopanem i dziękuję wszystkim, którzy mają odwagę przedstawić dzisiaj tutaj swoje stanowisko. Musimy pokazać, że nie jesteśmy mniejszością, że nasz silny głos spod samych Tatr będzie niósł się nie tylko po Podhalu, po Małopolsce, ale po całej naszej ojczyźnie, a nawet poza jej granicami - podkreślała wiceburmistrz stolicy polskich Tatr.

W imieniu władz powiatu tatrzańskiego głos zabrał starosta Piotr Bąk. Do Zakopanego przyjechali także samorządowcy z Wadowic, Poronina i innych miejscowości. Swoje wystąpienie mieli także obecni pod skocznią minister Andrzej Gut Mostowy oraz parlamentarzyści Anna Paluch i Patryk Wicher. Wybrzmiały także stanowiska Zarządu Głównego Związku Podhalan, który reprezentował prezes Julian Kowalczyk wraz z Piotrem Kurucem.

W imieniu samorządu województwa oświadczenie złożył marszałek Witold Kozłowski, który był inicjatorem tego spotkania. - Niech usłyszy to cała Polska i świat; sprzeciwiamy się podważaniu świętości życia i nauczania Papieża Polaka. Nie ma naszej zgody na manipulacje i wzbudzanie agresji wobec miejsc kultu św. Jana Pawła II Wielkiego. Wzywamy wszystkich do poszanowania godności i dobrego imienia naszego świętego patrona! - zaznaczył W. Kozłowski.

Z kolei wiceprezes Zarządu Związku Towarzystw Gimnastycznych Sokół dh Kazimierz Murasiewicz wyraził poparcie dla inicjatywy obrony św. Jana Pawła II, który związany był także z tym stowarzyszeniem szczycącym się długą tradycją i historią. Ważnym głosem było także wystąpienie byłego burmistrza Zakopanego Adama Bachledy-Curusia, który w 1997 r. składał Ojcu Świętemu pamiętny hołd górali polskich. Wystąpienia zakończyli przewodniczący Rady Miasta Zakopane Jan Gluc oraz prezes Związku Podhalan Oddział Zakopane Marcin Zubek.

Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa, którą poprowadził dziekan dekanatu zakopiańskiego ks. Bogusław Filipiak, któremu towarzyszył kustosz sanktuarium narodowego Matki Bożej Fatimskiej ks. Marian Mucha. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą Mszę św., którą Jan Paweł II odprawił 6 czerwca 1997 r. Duchowni zaprosili także 2 kwietnia na marsz solidarności z Janem Pawłem II, który wyruszy z sanktuarium na Krzeptówkach.