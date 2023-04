Nowohucka Droga Krzyżowa odbędzie się już po raz 17.  

Nowohucka Droga Krzyżowa odbędzie się w Niedzielę Palmową 2 kwietnia o godz. 19, zaś hasłem wędrówki przez Nową Hutę, która przed laty miała być miastem bez Boga, będą słowa zaczerpnięte z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian "Nadzieja zawieść nie może" (Rz 5,5).

- W świecie tak bardzo pełnym lęku, niepokoju, obaw o bezpieczeństwo własne i naszych najbliższych potrzebujemy nadziei niczym tlenu. Chcemy pokazać, że tę nadzieję daje nam Pan Bóg w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia - mówi ks. Łukasz Sobolewski SAC, wikariusz parafii MB Pocieszenia.

Drugim aspektem tej Drogi Krzyżowej jest dawanie świadectwa. - Kościół, jak nigdy dotąd, potrzebuje ludzi, którzy będą gotowi stanąć w jego obronie i dać świadectwo swojej wiary i chrześcijańskiej tożsamości. Idziemy, aby - jak to mówił Pan Jezus do Piłata - "dać świadectwo prawdzie". Dlatego tak ważne jest, abyśmy byli razem, zjednoczeni wokół krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa - przekonuje ks. Łukasz.

Co ważne, w Nowohuckiej Drodze Krzyżowej biorą udział osoby wszystkich stanów. - Bardzo przejmujący moment to ten, w którym tak wiele różnorodnych społeczności niesie krzyż od stacji do stacji. Są to m.in. radni Dzielnicy XVIII, kapłani oraz wierni nowohuckich parafii, dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 i wiele innych środowisk świeckich i kościelnych. Przy krzyżu wszyscy jesteśmy tacy sami, bez względu na wiek, status społeczny czy materialny - zauważa ks. Sobolewski.

Droga Krzyżowa rozpocznie się przed kościołem Matki Bożej Pocieszenia (ul. Bulwarowa), a zakończy się w opactwie oo. cystersów w Mogile.