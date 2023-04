AGH. Pół wieku obliczeń  

Od pół wieku Cyfronet oblicza wszystko dla wszystkich, bo nie tylko pracownicy AGH, ale też innych krakowskich uczelni są jego klientami. Nic dziwnego, że na jubileusz przyjechał prezydent Rzeczypospolitej, skądinąd syn pracownika AGH i wieloletniego klienta Cyfronetu, który przeliczał wyniki jego badań. W przemówieniu A. Duda nawiązał do swoich dziecięcych wizyt w centrum obliczeniowym, dokąd ojciec prowadził go, aby synowi pokazać komputer. - Pamiętam ogromne wrażenie, jakie zrobiło na mnie to, co w tamtym czasie do mnie o Cyfronecie mówił. Że to jest takie miejsce, gdzie stoi takie urządzenie - komputer - które zajmuje cały budynek - wspominał. Inna sprawa, że obecnie byle telefon komórkowy ma wielokrotnie większą moc obliczeniową niż tamte superkomputery, ale pamiętajmy, że minęło pół wieku! W informatyce to epoka zgoła geologiczna! - zaznaczył.

Podczas uroczystości zasłużonym pracownikom Akademickiego Centrum Komputerowego "Cyfronet" AGH zostały wręczone nadane przez prezydenta odznaczenia państwowe. Za wybitne zasługi dla rozwoju innowacyjności polskiej nauki i gospodarki, za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej i wdrożeniowej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Jacek Kitowski. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski wyróżniona została również Agnieszka Szymańska. Odznaczenia otrzymali także inni pracownicy.

Akademickie Centrum Komputerowe "Cyfronet" AGH powstało w 1973 roku. Podwaliny centrum dało Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, które wystąpiło w roku 1971 z wnioskiem do władz państwowych o zakup nowoczesnego, dużego i wielodostępowego komputera dla potrzeb krakowskiego środowiska naukowego i utworzenie międzyuczelnianego centrum komputerowego. Formalnie centrum zostało powołane 23 marca 1973 r. przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki pod nazwą Środowiskowe Centrum Obliczeniowe "Cyfronet-Kraków". Centrum, będące od roku 1999 wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, jest obecnie jednym z największych centrów superkomputerowych i sieciowych w Polsce.