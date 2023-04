Dzień Świętości Życia w Łagiewnikach  

Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił bp Jan Zając. W czasie Eucharystii kilkadziesiąt osób włączyło się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Na początku Mszy świętej zebranych w bazylice przywitał ks. Zbigniew Bielas. Kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia podkreślił, że to miejsce jest bardzo związane z modlitwą w intencji życia. - Od kilkunastu lat trwa tutaj modlitwa w obronie życia. W każdą drugą sobotę miesiąca można włączyć się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, a w każdą środę Msza święta o godzinie 18 jest odprawiana w intencjach przebłagania miłosiernego Boga za odrzucony dar życia, o wzrost szacunku dla życia ludzkiego oraz o zapewnienie w ustawodawstwach wszystkich krajów bezwarunkowego prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci - powiedział kustosz, przypominając, że także w ostatnich dniach w bazylice trwał Tydzień Modlitwy w intencji życia.

W homilii bp Jan Zając przypomniał, że od blisko 25 lat każdego roku w uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzimy Dzień Świętości Życia. - Jego początki w naszej ojczyźnie związane są z apelem świętego papieża Jana Pawła II - papieża rodzin. I on dzisiaj również z Domu Ojca wzywa nas: "Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczności świeckich, wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji. Należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży, eutanazja".

Jak mówił bp Zając, szczególnym darem Boga dla człowieka jest sakrament małżeństwa. - Pamiętajmy, że troska o ludzkie życie jest głęboko związana z troską o wartość sakramentalną małżeństwa we wspólnocie Kościoła. Obecnie jesteśmy świadkami różnych ataków na instytucję małżeństwa i wyrastającą z niej rodzinę. Sakrament małżeństwa jest lekceważony w naszych wspólnotach i rodzinach, gdzie często traktuje się go jako dodatek do wcześniej już rozpoczętego wspólnego życia czy też pochopnie rezygnuje się z niego w momencie napotkanych trudności i problemów. Wobec takiej współczesnej rzeczywistości trzeba nam dostrzec wartość sakramentu małżeństwa, bowiem sakrament pozwala na pełny rozwój kobiety i mężczyzny, którzy rozeznając wzajemną miłość, stają się odpowiedzialni za swoje życie, a również dar nowego życia, jakim chce ich obdarzyć Bóg. Związane to jest z postawą odpowiedzialnego rodzicielstwa, które pochopnie mylone bywa ze świadomym macierzyństwem. Jeśli chodzi o to drugie to człowiek stawia się w roli Boga, przypisując sobie rolę stwórcy i ograniczając dar rodzicielstwa do swoich potrzeb - podkreślił hierarcha.

Dodał, że troska o godność ludzkiego życia, jego świętość wymaga również wychodzenie tam, gdzie człowiek doświadcza ułomności, problemów, ludzkich dramatów, odrzucenia i niezrozumienia. - Nawiązując do słów papieża Franciszka, musimy szukać człowieka na peryferiach, na które z różnych powodów został zepchnięty. "Śpieszmy z pomocą potrzebującym, aby nie dopuścić do tragedii dzieciobójstwa. Trudności natury materialnej czy zdrowotnej nie mogą zmusić matki do zabijania poczętego życia" - tak woła i dzisiaj już z Domu Ojca Apostoł Bożego Miłosierdzia św. Jan Paweł II - mówił bp Zając.

Dzień Świętości Życia został ustanowiony w 1998 roku w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice "Evangelium Vitae".