Nagroda im. Klemensa Bąkowskiego dla ks. Dariusza Rasia  

Wyróżnienie przyznaje od 1995 r. Wydział (odpowiednik Zarządu Głównego) Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa za zasługi naukowe i działania na rzecz królewskiego miasta. Jej patron K. Bąkowski (1860-1938) był adwokatem, w 1896 r. - współzałożycielem TMHiZK, któremu zapisał w testamencie Kamienicę Krauzowską przy ul. św. Jana 12. Był autorem licznych publikacji poświęconych przeszłości Krakowa. Nagrodę otrzymali do tej pory m.in. bp Grzegorz Ryś, prof. Jan Ostrowski, prof. Andrzej Chwalba, Amelia Dunin, Marek Sosenko i prof. Aleksander Skotnicki.

Nagrodę wręczył laureatowi w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Krakowa - prof. Jacek Purchla, prezes TMHiZK. Przypomniał, że laureat, "jako troskliwy kustosz bazyliki Mariackiej i gorliwy strażnik skarbów jej dziedzictwa kulturowego otrzymał Nagrodę im. Klemensa Bąkowskiego w szczególności za przeprowadzenie kompleksowej konserwacji ołtarza Wita Stwosza i wyposażenie świątyni w nowe organy, a także inicjowanie i wspieranie badań nad przeszłością fary miejskiej". - Kawaler tegorocznej nagrody wpisuje się w nurt wielu wizjonerów uhonorowanych tym zaszczytnym wyróżnieniem - dodał w laudacji Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa, wiceprezes towarzystwa.

Ksiądz Raś jest kapłanem, nauczycielem akademickim, dziennikarzem, medioznawcą, menedżerem, muzealnikiem oraz realizatorem wielkich realizacji konserwatorskich. Urodził się 10 sierpnia 1969 r. w podkrakowskich Proszowicach, ale dzieciństwo i młodość związał z Nową Hutą i parafią św. Brata Alberta. 14 maja 1994 r. przyjął w katedrze na Wawelu święcenia kapłańskie z rąk kard. Franciszka Macharskiego. W latach 1994-1998 pracował jako wikariusz w kościele św. Barbary w Libiążu. Od 1998 r. studiował na Papieskim Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie. W 2004 r. obronił tam pracę doktorską. W latach 2004-2005 był dyrektorem katolickiego Radia Plus. Od września 2005 do listopada 2011 r. był sekretarzem metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza. Związany jest z Papieską Akademią Teologiczną, potem Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie jako wykładowca i adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. W 2009 r. otrzymał tytuł kapelana Ojca Świętego.

4 listopada 2011 r. został mianowany przez kard. Dziwisza 44. archiprezbiterem parafii Mariackiej w Krakowie, co uprawnia go m.in. do noszenia na terenie parafii infuły i pastorału. W latach 2012-2015 był równocześnie dyrektorem Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Wraz ze współpracownikami doprowadził do powstania tam nowoczesnej, multimedialnej, narracyjnej placówki muzealnej.

- Dziękuję za ten nie tyko symboliczny, piękny moment w moim życiu. Cieszę się, że ożywa też dzisiaj niejako postać Klemensa Bąkowskiego, który był nie tylko wielkim miłośnikiem Krakowa i ofiarodawcą kamienicy dla towarzystwa, ale także niegdyś parafianinem Mariackim - powiedział laureat nagrody. - Mam świadomość tego, że wszedłem do grona wybitnego zasługami. Noszę z radością odpowiedzialność za kościół Mariacki, drogi nie tylko krakowianom, ale i wszystkim Polakom, od 12 lat. Ta odpowiedzialność jego upiększania i zachowania jego dziedzictwa nie jest jakimś moim hobby, lecz ważnym elementem codzienności w moim życiu. Wszedłem w ślady moich wielkich poprzedników. Dzięki wam, dzięki wielu z tu obecnych udało się zgromadzić środki, ludzi, zdobyć zaufanie społeczne dla tych wielkich dzieł, które udało się dokonać w kościele Mariackim pomimo pandemii. Mam nadzieję, że będę dalej odkrywał różne perły w koronie Krakowa. Następne wyzwania konserwatorskie obejmują m.in. rzeczywiście złotą koronę na Mariackiej wieży - Hejnalicy, która ma zabłyszczeć na nowo w bieżącym roku, w 45. rocznicę wpisania krakowskiego Starego Miasta na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - dodał ks. Raś.

W trakcie obrad walnego zgromadzenia wręczono także towarzystwu Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego - złoty medal Polonia Minor.