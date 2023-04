Narodowy Marsz Papieski został zaplanowany w kilku polskich miastach, również w Krakowie. Tutaj jego uczestnicy przemierzą tę samą trasę, którą szedł Biały Marsz w maju 1981 r., zorganizowany przez studentów w reakcji na zamach na Jana Pawła II.

Marsz rozpocznie się o godz. 13.30 przy kamieniu papieskim na Błoniach, następnie przejdzie al. Mickiewicza, ul. Karmelicką, ul. Szewską aż do Rynku Głównego. Po drodze jego uczestnicy będą rozważali fragmenty nauczania papieskiego. O godz. 15 odbędzie się Msza św. w bazylice Mariackiej.

Inicjatorka marszu Małgorzata Żaryn, autorka licznych publikacji historycznych, podkreśla, że odzew na tę propozycję był olbrzymi. - Mamy nadzieję, że ten głos Jana Pawła II, dla którego idziemy i z którym idziemy, będzie - jako święty, postać historyczna, autorytet dla Polaków bez względu na wyznanie - nas spajał w dążeniu do odzyskania wartości narodowych, patriotycznych, religijnych, które w ostatnim czasie nam się zagubiły - podkreśla.

Małgorzata Żaryn przyznaje, że marsz został zorganizowany w tym czasie nie przez przypadek. - Uznaliśmy, że już dosyć tego, że dalej jednak nie pozwolimy na obrażanie naszych wartości. I postanowiliśmy się policzyć - argumentuje.

Podobny marsz wyruszy tego samego dnia z bazyliki św. Floriana po Mszy św. o godz. 12.15. Jego trasa wiedzie przez pl. Matejki i Rynek Główny do ul. Franciszkańskiej 3.

"W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiają się zarzuty i wątpliwości kierowane pod adresem św. Jana Pawła II Wielkiego. 2 kwietnia, 18 lat od jego odejścia do domu Ojca, nie chcemy włączać się w antykulturę krzyku i przemocy. Z całą mocą chcemy pokazać, że papież Polak jest ważną postacią dla wielu z nas i jesteśmy mu wdzięczni za to, ile uczynił dla Kościoła krakowskiego oraz powszechnego, dla Polski i świata, ale też dla każdego z nas" - tak brzmi zaproszenie do udziału w wieczornym czuwaniu modlitewnym, które - jak co roku - odbędzie się 2 kwietnia na placu pod Pałacem Arcybiskupów Krakowskich.

Wydarzenie odbywać się będzie pod hasłem: "Wdzięczni", rozpocznie się o godz. 20 modlitwą różańcową, do której rozważania przygotowali młodzi z różnych krakowskich wspólnot. W spotkaniu weźmie udział kard. Stanisław Dziwisz, a abp Marek Jędraszewski poświęci krzyż do kościoła św. Jana Pawła II, który powstaje na os. Ruczaj. Czuwanie zakończy się o godz. 21.37 modlitwą w ciszy z zapalonymi świecami, dlatego organizatorzy proszą o zabranie ich ze sobą.

Osoby, które nie mogą być w tym dniu przy Franciszkańskiej 3, zachęcone są do duchowej łączności i zapalenia świec w oknach domów i mieszkań o godz. 21.37.

Na portalach społecznościowych trwa inicjatywa #WdzięczniJP2, dzięki której każdy może podzielić się świadectwem o św. Janie Pawle II. Aby włączyć się w akcję #WdzięczniJP2, wystarczy opublikować zdjęcie z papieżem lub udostępnić specjalnie przygotowanie grafiki, dostępne w mediach społecznościowych archidiecezji krakowskiej, napisać kilka słów osobistego świadectwa i dołączyć hasztag #WdzięczniJP2.