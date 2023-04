Wadowice. Nie zastąpi Ciebie nikt  

Wydarzenie "Nie zastąpi Ciebie nikt" będzie na żywo transmitowane przez TVP 1 oraz Program Pierwszy Polskiego Radia, dzięki czemu każdy będzie mógł dołączyć do publiczności zgromadzonej w Wadowicach. "Przypomnimy słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, które skierował do rodaków podczas ośmiu pielgrzymek do Ojczyzny, a które nadal pozostają aktualne" - zapowiadają organizatorzy.

Nauki głoszone przez papieża Polaka zostaną poprzeplatane utworami muzycznymi. Na wadowickim rynku w 18. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II wystąpią dla publiczności: Edyta Górniak, Łukasz Zagrobelny, Mateusz Ziółko, Alicja Węgorzewska, Mała Armia Janosika, Janusz Radek, Magda Anioł, Olga Szomańska, Halina Mlynkova, Sound'n'Grace, Izabela Szafrańska, Promyczki Dobra i Siewcy Lednicy. Spotkanie poprowadzą Hanka Rybka i Tomasz Wolny.

Wydarzenie rozpocznie modlitwa przez wstawiennictwo papieża Polaka o godz. 17:30, następnie o godz. 18 rozpocznie się czuwanie połączone z koncertem, a o 20 odprawiona zostanie Msza św. w Bazylice Ofiarowania NMP w Wadowicach.

Organizatorami wydarzenia są: Telewizja Polska S.A., Polskie Radio Program Pierwszy, Gmina Wadowice i Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.