Ksiądz wikary Krzysztof Pierzchała wyraził wielką wdzięczność parafianom. - Bardzo wam dziękuję, jest was tak wielu, a do tego niemal każdy z was ma w ręku palmę. Widać też, że przygotowywaliście je własnoręcznie i pewnie w gronie rodzinnym - mówił.

Po Mszy św. ks. Krzysztof wspólnie z parafiankami panią Genią i panią Zosią mieli wiele pracy. Musieli wybrać najdłuższe, najpiękniejsze, najbardziej oryginalne palmy. Wybór był niezwykle trudny. Ksiądz proboszcz Janusz Rzepa nie zapomniał o nagrodach dla wyróżnionych.

Duszpasterze z Miętustwa zachęcali swoich parafian, by podjęli - jak czynią to co roku - wartę honorową w strojach regionalnych i strażackich przy grobie Pańskim.