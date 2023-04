Zakopane. Kard. Dziwisz o roli górali w obronie Jana Pawła II  

Hierarcha nawiązał do pobytu papieża na Podhalu. - Jan Paweł II czuł się u was jak w domu! Podkreślał to przy różnych okazjach. Jego słowa "Na was zawsze można liczyć" nabierają teraz nowego znaczenia. Nie ustawajmy w dawaniu świadectwa o jego wielkości i niezłomności. Bądźmy wdzięczni za jego działania na rzecz Kościoła powszechnego - mówił kard. Stanisław Dziwisz.

Dostojnika kościelnego w Księżówce powitał dyrektor ks. Leszek Mirek. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz miasta, ludzie kultury, przedsiębiorcy i osoby przebywające w Księżówce oraz pracownicy.

Kard. Stanisław Dziwisz spotka się jeszcze ze społecznością Zakopanego na rozpoczęcie Marszu papieskiego, który przejdzie dziś ulicami Zakopanego, by uczcić rocznicę śmierci i bronić dobrego imienia papieża z Polski.

- Niech to będzie marsz pamięci i hołdu dla naszego wielkiego świętego Jana Pawła II, weźmy na ten marsz biało-czerwone flagi. Dziś wieczorem od godziny 21 do godziny 22 nasz kościół będzie otwarty, byśmy mogli modlić się przez papieskim ołtarzem w godzinie śmierci naszego papieża - podkreśla ks. Mariusz Dziuba, proboszcz kościoła Świętego Krzyża w Zakopanem.

- Doskonale wiemy, że w ostatnich dniach mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na osobę i wizerunek św. Jana Pawła II. Dzieje się to w ojczyźnie papieża, który jak nikt inny rozsławił imię Polski na całym świecie i jest ojcem naszej wolności. Ludzie Kościoła i wszyscy mający taką świadomość protestują przeciw takowym postawom. Czy Skalne Podhale może być obojętne… Nie! - apeluje z kolei ks. Marian Mucha, proboszcz parafii i kustosz narodowego sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach.

Ponadto - jak co roku - grupa zakopiańczyków wyruszyła na Giewont, aby o godz. 21.37 podświetlić stojący tam wielki krzyż. Jednak warunki pogodowe mogą pokrzyżować plany górali. Na Podhalu pada deszcz, są też przelotne opady śniegu. Widoczność może być słaba.

Górale z Nowego Targu też upamiętnią Jana Pawła II w czasie watry pamięci, którą rozpalą nad miastem - na polanie na wyciągu narciarskim "Zadział". Wydarzenie organizują co roku członkowie nowotarskiego oddziału Związku Podhalan.