Górale z Nowego Targu zapalili nad miastem wielką watrę pamięci o św. Janie Pawle II. Na polanie Zadział, skąd rozpościerała się piękna panorama nad miastem, wzięli do rąk różańce i w czasie modlitwy odczytali także fragmenty papieskich homilii.

Na watrę pamięci, jak zawsze, zaprosili członkowie oddziału Związku Podhalan w Nowym Targu, oni też prowadzili modlitwę różańcową, w czasie której można było posłuchać fragmentów papieskich homilii, wygłoszonych do rodaków w Polsce. I tak uczestnicy watry przenieśli się m.in. do Krakowa w 1979 r. czy do Skoczowa w 1995 roku.

- Dziękuję wszystkim za tak piękny wieczór, tak nakazuje czynić nam tradycja naszych ojców, by tu wyjść, pomodlić się, bronić wartości dla nas tak ważnych, które reprezentował św. Jan Paweł II - mówił Wojciech Groń, prezes nowotarskiego oddziału Związku Podhalan.

Pomimo bardzo niesprzyjających warunków atmosferycznych na polanie na nowotarskim Zadziale (górna stacja wyciągu narciarskiego) zgromadziło się sporo osób. Powiewały flagi papieskie, a na wielu dłoniach zawisły różańce.

Nad bezpieczeństwem uczestników watry czuwali strażacy z OSP Nowy Targ-Kowaniec, zaś uroczystego błogosławieństwa udzielił na koniec ks. Zbigniew Płachta, proboszcz najstarszej parafii w mieście - pw. św. Katarzyny.

Górale watrę pamięci zapalają każdego roku 2 kwietnia, robią tak od chwili śmierci Jana Pawła II. Gromadzą się zawsze na polanie Zadział od 21.00 do 22.00, tak, by być razem na szczycie, skąd rozpościera się niezwykle piękna panorama na stolicę Podhala.