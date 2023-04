Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy Msza św. z kazaniem odprawiana jest o godz. 6.00, a Gorzkie Żale o godz. 18.00. Wielką Środę zakończy druga część misterium, czyli sceny "Uczta u Szymona" i "Zdrada Judasza" (godz. 20.00).

W Wielki Czwartek o godz. 13.00 zaplanowano Gorzkie Żale, po których zobaczymy kolejną scenę misterium ("Umycie nóg Apostołom"), a później procesja pasyjna przejdzie do Pałacu Kajfasza (tam też odbędzie się szósta scena misterium, czyli "Wieczorny sąd u Kajfasza"). Msza św. Wieczerzy Pańskiej odprawiona będzie o godz. 19.30. Wielki Piątek rozpoczną dwie ostatnie sceny Misterium Męki Pańskiej (o godz. 6.00 "Poranny sąd u Kajfasza", a o 8.00 - "Dekret u Piłata"), po których tradycyjne słowo wygłosi abp Marek Jędraszewski. Następnie na Wzgórze Ukrzyżowania wyruszy Droga Krzyżowa, a kościele Ukrzyżowania trwać będzie liturgia Wielkiego Piątku.

W Wielką Sobotę liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 19.

Ojcowie bernardyni zachęcają również do udziału w adoracji Najświętszego Sakramentu. Co ważne, w bazylice Matki Bożej Anielskiej przez cały dzień można przystąpić do sakramentu pokuty. - Niech ten Wielki Post nie będzie pusty. W tym świętym miejscu można go przeżyć wyjątkowo mocno - mówią zakonnicy.

Szczegółowy program tych dni można znaleźć na www.kalwaria.eu.