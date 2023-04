Pieśni na Wielki Tydzień  

Wydawnictwo Niebieskie to pomysł dwóch przyjaciół - Przemysława Radzyńskiego i Michała Chudzińskiego. Pierwszy projekt wydawnictwa został już zrealizowany - to płyta zatytułowana "Vere passum, czyli… do końca nas umiłował" Michała Niemca, który jest znanym krakowskim organistą, katechetą i muzykoterapeutą.

Słowa vere passum z tytułu krążka oznaczają "prawdziwie umęczone". - Chodzi w nich o ciało Jezusa Chrystusa, który z miłości do człowieka oddał swoje życie. Poświęcił się, byśmy my mogli żyć prawdziwie. Słowa te pochodzą z niezwykłej w mojej ocenie pieśni Wolfganga Amadeusza Mozarta, którą skomponował na kilka miesięcy przed swoją śmiercią. To właśnie tam są te poruszające słowa: "Witaj, prawdziwe Ciało zrodzone z Maryi Dziewicy, prawdziwie umęczone i ofiarowane na krzyżu za człowieka" - tłumaczy kompozytor.

Dlatego też na płycie nie zabrakło tego utworu. Ale są na niej również pieśni bardziej współczesne, jak i autorskie. - Trzeba wymienić tutaj na pewno "Tam na wzgórzu", "Hymn o Krzyżu" oraz "Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa". Dwie ostatnie z melodią autorską. - Kilka lat temu siostra Bernadeta, wizytka, poprosiła mnie o skomponowanie muzyki do słów Koronki do Najświętszych Ran Pana Jezusa, którą modliła się m.in. św. Siostra Faustyna. Każdy, kto odsłucha płytę, będzie mógł się z nią zapoznać - podkreśla Niemiec.

Jak przyznaje autor pasyjnej płyty, często wierzący szerokim łukiem omijają utwory wielkopostne. W jego ocenie jest to niejednokrotnie spowodowane ich żałobnym i lamentacyjnym charakterem, jak również ciężkim w odbiorze aranżem muzycznym. - Niemniej jednak te pieśni mogą skłaniać wyjątkowo do refleksji, jeśli odkryjemy ich istotę i głębię przesłania, czyli ukazywania wielkiego daru poświecenia za człowieka życia Syna Bożego, który w momencie tej ofiary przeżywał ludzkie emocje i odczucia. To bardzo poruszająca świadomość, która pozwala wejść w żywą relację z Chrystusem i jak najlepiej przygotować się do świętowania Jego zmartwychwstania, zwłaszcza w okresie Wielkiego Tygodnia - podsumowuje M. Niemiec.

Na temat wydawnictwa i jego planów na przyszłość czytaj więcej w numerze 12 "Gościa Krakowskiego".