Jak zauważył w homilii, ta wielkoczwartkowa Msza św., będąca spotkaniem prezbiterium naszej diecezji, jest w tym roku szczególnie naznaczona postacią św. Jana Pawła II - nie tylko dlatego, że jest celebrowana w sanktuarium Ojca Świętego, gdzie znajdują się jego relikwie, ale także dlatego, że wydarzenia ostatnich tygodni spowodowały, iż trzeba było na nowo przyjrzeć się dziedzictwu pozostawionemu przez papieża Polaka. - On był w tym czasie i potwornie szkalowany, i pięknie broniony. Dziękuję wam, żeście byli do końca wierni i nie ulegliście tym sączonym kłamstwom, pomówieniom, które chciały wtargnąć w dusze polskiego narodu, ale zwłaszcza w dusze kapłańskie - mówił metropolita, dziękując także młodzieży, która dała świadectwo, że "młody Kościół nie dał się złamać ani pokonać kłamstwu".

Nawiązał on także do Listu Jana Pawła II do kapłanów, który Ojciec Święty napisał kilka tygodni przed śmiercią - 13 marca 2005 roku. Zawarł on w nim wskazania dla duchowości kapłańskiej, które nazwał "siedmioma poziomami istnienia kapłańskiego".

Istnienie głęboko "wdzięczne" oznacza, że dziękczynienie powinno kształtować życia kapłana. Istnienie "darowane" - że kapłan ma uczynić z siebie dar, oddając się do dyspozycji wspólnoty. Istnienie "zbawione dla zbawiania" - kapłan powinien czynić postępy na drodze do świętości, a w jego posłudze potrzebny jest misjonarski zapał. Istnienie "wspominające" - kapłan musi być człowiekiem "wiernego wspomnienia Chrystusa" na przekór światu, który próbuje wyrwać człowieka z korzeni chrześcijańskich. Istnienie "konsekrowane", z którego wynika bardzo wymagający sakralny charakter życia kapłańskiego. "Istnienie ukierunkowane na Chrystusa" - oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem powinno nadawać kierunek pasterskiej posługi kapłanów. Istnienie "eucharystyczne w szkole Maryi" oznacza zaś, że Maryja może pomóc kapłanom jeszcze bardziej pokochać tajemnicę Eucharystii.

Komentując te wskazania, arcybiskup prosił księży, by starali się nimi żyć, "aby wzmacniać się w wierze niezbędnej do kapłańskiej posługi, i aby innym głosić wiarę w zbawienie". - Abyśmy naszym wiernym, niekiedy skromnym, czasem przenikniętym cierpieniem życiem kapłańskim świadczyli wobec wszystkich: zbliża się każdego dnia królestwo Boże - mówił arcybiskup.

W Mszy św. uczestniczyli m.in. kapłani obchodzący 25. i 50. rocznicę święceń. Metropolita przyznał też godności kanonika E.C. i R.M.następującym kapłanom:

R.M.:

ks. kan. Sławomir Kowalski (proboszcz Kraków-Borek Fałęcki)

ks. kan. Jacek Budzoń (proboszcz Wiśniowa, dziekan)

ks. kan. Tomasz Pilarczyk (proboszcz Kraków - św. Jana Pawła II)

ks. kan. Andrzej Gawenda (dziekan sułkowicki)

ks. kan. Piotr Mozdyniewicz (dziekan trzebiński)

ks. kan. Jan Leśniak (dziekan Białka Tatrzańska)

ks. kan. Józef Bednarczyk (dziekan niedzicki)

ks. kan. Robert Jończyk (dziekan niegowicki)

ks. kan. Piotr Studnicki (dziekan niepołomicki)

ks. kan. Mirosław Dziedzic (proboszcz Kraków-Bieżanów Nowy)

E.C.:

ks. Adam Kurdas (wizytator)

ks. Mateusz Szymczyk (wizytator)

ks. Janusz Stopiak (proboszcz Harbutowice)

ks. Dariusz Susek (proboszcz Bolęcin)

ks. Gracjan Hebda (prezes Zarządu Fundacji Pomocy Niepełnosprawnym w Stróżach)

ks. Andrzej Zięba (proboszcz Podłęże)

ks. Sebastian Kowalczyk (dyrektor wydawnictwa)

ks. Marcin Hodana (proboszcz Okleśna)

ks. Krzysztof Kruk (proboszcz Chrzanów-Kościelec)

ks. Wojciech Nitka (proboszcz Polanka)

ks. Andrzej Kwak (proboszcz Nowy Targ-Niwa)

ks Piotr Piekarczyk (proboszcz Bysina)

ks. Józef Habina (kapelan Szpitala Uniwersyteckiego)

Posłuchaj całej homilii abp. Marka Jędraszewskiego: