Krakowskie święcone  

Podczas święcenia pokarmów dla uczestników jarmarku na Rynku Głównym arcybiskup powiedział, że zebrani trwają przy wierze w Chrystusa. Święty Jan Paweł II mówiąc o tajemnicy paschalnej, wskazywał, że dzięki zwycięstwu Jezusa nad śmiercią, grzechem, szatanem i złem został zmieniony porządek przemijania. Idąc za Chrystusem, ludzie zdążają od śmierci do życia. To głęboka nadzieja, którą chrześcijanie głoszą światu i nią się dzielą. Przejawem wiary i nadziei jest święcenie pokarmów. - Istotnie trwamy przy tej samej tradycji, przy tych samych święceniach pokarmów - stwierdził abp Marek Jędraszewski. - A wszystko dlatego, że trwamy przy tej samej wierze, którą tak głęboko wyraził w swoim rozważaniu o śmierci kardynał krakowski Karol Wojtyła w połowie lat 70. XX w. Mówiąc o tajemnicy paschalnej, zwracał uwagę na to, że dokonał się wtedy zasadniczy przełom w naszym myśleniu o sobie, o świecie. Bo zwykle tak jest, że przemijamy. I to nasze przemijanie zdąża nieuchronnie od życia ku śmierci. Ale na skutek zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią właśnie, grzechem, szatanem, złem ten porządek mijania został odwrócony - dodał metropolita krakowski. Metropolita złożył zebranym życzenia pokoju, radości, poczucia braterstwa i solidarności oraz wsparcia i poprosił zebranych, by modlili się o pokój dla Ukrainy.

Życzenia składał także prof. Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa. - Przy tej okazji chciałem złożyć życzenia - zdrowych, spokojnych świąt. Świąt, podczas których być może nie na wszystkich stołach będzie taka obfitość, jaka była do tej pory, ale zawsze, jak spędzimy je w rodzinnej, miłej, serdecznej atmosferze, będzie miło. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt - powiedział prezydent. Metropolicie i prezydentowi towarzyszył kard. Stanisław Dziwisz.

- Proszę, byście dzisiejszego wieczoru, podczas przeżywania nocy paschalnej i jutrzejszego poranka, nie zapomnieli o tych, którzy walczą o życie i wolność na Ukrainie, ale także w innych miejscach naszego globu, dotkniętych konfliktami, przemocą i złem. Niech zmartwychwstały Chrystus przyniesie wszystkim pokój i radość - powiedział do zebranych pod kościołem Mariackim abp Jędraszewski.