Autorytet św. Jana Pawła II to nie przypadek  

Na wstępie ks. prof. Robert Tyrała, przytaczając słowa z Ewangelii św. Mateusza: "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo", odniósł się do postaci papieża Polaka i wskazał, że dobrze odczytał on Boże powołanie i docierał tak do młodych, jak i do starszych.

Rektor podkreślił, że św. Jan Paweł II był jednym z najwybitniejszych Polaków na przełomie dziejów. "Stał się powszechnie uznawanym autorytetem nie na mocy przypadku czy decyzji kogokolwiek, lecz dzięki spójności własnego życia z wartościami, które wyznawał i o których całym swoim życiem świadczył" - ocenił.

Zaznaczył przy tym, że papież Polak w swoim ostatnim wielkoczwartkowym liście do duchownych przypomniał, iż wierni mają prawo zwracać się do kapłanów z nadzieją, że zobaczą w nich Chrystusa, jak i zachęcał do podniesienia jakości życia duchowego księży. "On sam budował taki obraz swojego kapłaństwa i wiedział, że istota przyjęcia tej misji polega właśnie na tym, by zobaczyli w nas Jezusa. Taki też zostawił wzór i czytelność wypełnienia misji zleconej przez Zmartwychwstałego: idźcie i nauczajcie" - wskazał.

Ksiądz profesor dodał, że św. Jan Paweł II jest patronem dla Polaków nie dlatego, że zadziałały emocje chwili, ale dlatego, że ukazał swoim życiem, iż nawet zwyczajni ludzie z Bożą pomocą są w stanie dokonywać rzeczy niezwykłych. "Dla nas na Uniwersytecie Papieskim zgłębianie jego nauczania, odczytywanie jego myśli w wydawanych dziełach Karola Wojtyły, organizowanych corocznie wraz ze środowiskiem naukowym naszego miasta Dniach Jana Pawła II, w wykładach i naukowych poszukiwaniach Jan Paweł II jest i będzie punktem odniesienia. On bowiem uczył nas dialogu i dźwigania krzyża, dał przykład nadziei i szacunku do każdego człowieka oraz uczył, że moc w słabości się doskonali" - napisał.

Następnie rektor papieskiej uczelni w Krakowie wymienił kierunki, na których wiedzę zdobywają tak świeccy, jak i alumni z diecezji krakowskiej, bielsko-żywieckiej, tarnowskiej, rzeszowskiej i przemyskiej oraz osoby konsekrowane z zakonów i instytutów życia konsekrowanego. "Otoczmy ich szczególną modlitwą, by w powołaniu wytrwali" - zachęcił.

Ksiądz rektor podziękował także za każdą pomoc duchową i materialną, którą otrzymuje uczelnia. "Niech zmartwychwstały Chrystus wam błogosławi, każdego dnia obdarza swoimi łaskami, tak, byście byli w dzisiejszym świecie odważnymi świadkami Jego zmartwychwstania. Niech św. Jan Paweł II ma was wszystkich w swojej opiece" - zakończył swój list.