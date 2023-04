Akcja "Róża dla Jezusa" odbędzie się 12. już raz  

Do udziału w tym flash mobie w najbliższą sobotę na Rynku Głównym zaprasza Diakonia Miłosierdzia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej.

Przed pandemią dla Jezusa taniec wielkanocny wykonywało nawet 600 osób. Potem przyszły obostrzenia i w 2020 r. akcja po raz pierwszy nie mogła się odbyć. Rok później, wciąż stosując się do obowiązujących limitów, na Rynek wyszła skromna liczba tancerzy, którzy później odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia i z orędziem Bożym Miłosierdziu poszli do pobliskiego Szpitala im. Dietla.

W ubiegłym roku w akcji wzięło udział 220 osób. - Dla nas był to sygnał, że "Róża" się odradza. Ile będzie nas w tym roku? 15 kwietnia o godz. 13 zapraszamy każdego. Można nauczyć się tańca wielkanocnego i wykonać go razem z nami, a można tylko przyjść i zobaczyć, jak tańczymy, a potem się z nami pomodlić i zapraszać przechodniów do udziału w obchodach Niedzieli Miłosierdzia w Łagiewnikach - zachęca ks. Bogusław Seweryn, pomysłodawca akcji i moderator diakonii, proboszcz parafii Narodzenia NMP w Gdowie.

Próba generalna przez flash mobem odbędzie się 15 kwietnia o godz. 10 w Tauron Arenie.