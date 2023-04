Most Miłosierdzia z Łagiewnik do Nowej Uszycy  

W siódmym dniu nowenny do Miłosierdzia Bożego 13 kwietnia w bazylice Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach zostały poświęcone obrazy apostołów Bożego Miłosierdzia dla parafii Przemienienia Pańskiego w Nowej Uszycy w Ukrainie. W tamtejszej świątyni powstaje kaplica Bożego Miłosierdzia, a wierni w trwającym w Ukrainie Roku Miłosierdzia modlą się każdego dnia o pokój Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Mszy św. przewodniczył o. Józef Gwóźdź SVD, proboszcz parafii w Nowej Uszycy, który do Łagiewnik przybył wraz z przedstawicielami swojej wspólnoty. W homilii ks. Zbigniew Bielas, rektor sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, przypomniał słowa św. Jana Pawła II, jakie wypowiedział w tym miejscu 17 sierpnia 2002 roku: "Trzeba pamiętać, że czas i miejsce należą całkowicie do Boga. Choć każdy czas i cały świat można uważać za Jego »świątynię«, to jednak są czasy i są miejsca, które Bóg obiera, aby w nich w sposób szczególny ludzie doświadczali Jego obecności i Jego łaski. A ludzie wiedzeni zmysłem wiary przychodzą do tych miejsc, bo mają pewność, że rzeczywiście stają przed Bogiem, który jest tam obecny". - Te słowa zgromadzeni w tej świątyni usłyszeli 17 sierpnia 2002 r., gdy Jan Paweł II głosił homilię podczas konsekracji. Wtedy też zawierzył świat Bożemu miłosierdziu (17 sierpnia 2002 r.), a już 5 października 2002 r. jego słowami diecezję kamieniecko-podolską zawierzył bp Leon Dubrawski OFM - przypomniał ks. Bielas. - Dwa lata później ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej specjalnym dekretem ogłosił rozbudowaną świątynię w Winnicy sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Warto podkreślić, że kościół w Winnicy został konsekrowany 18 października 1997 r. przez bp. Jana Olszańskiego. Kilka miesięcy wcześniej - 7 czerwca 1997 r. - Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie swojej pierwszej wizyty w Łagiewnikach poświęcił obraz Jezusa Miłosiernego dla powstającej tam parafii Miłosierdzia Bożego - zaznaczył.

Rektor sanktuarium Bożego Miłosierdzia wspomniał, że 2 października 2022 r. delegacja z sanktuarium Bożego Miłosierdzia przekazała do świątyni w Winnicy Dzwon Nadziei z napisem: "Gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój", poświęcony w czasie głównych uroczystości 20. rocznicy zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu.

Wtedy w parafii w Winnicy odbywały się uroczystości 25. rocznicy konsekracji kościoła. Biskup Dubrawski mówił: "Błagajmy Boga o Jego miłosierdzie, aby to miłosierdzie rozprzestrzeniło się na naszą diecezję, na nasze rodziny, na całą Ukrainę i na Rosję, aby ludzie zrozumieli, że Bóg nie dał przykazania zabijania, ale Bóg dał przykazanie miłości". - I dziś jakby ciąg dalszy tych wydarzeń - w czasie tej Mszy św., przed błogosławieństwem, poświęcimy obrazy apostołów Bożego Miłosierdzia - św. s. Faustyny i św. Jana Pawła II - dla parafii Przemienienia Pańskiego w Nowej Uszycy (diecezja kamieniecko-podolska). To nieco ponad 100 km od Winnicy - powiedział ks. Bielas. - Na nasze sierpniowe uroczystości w zeszłym roku, związane z 20. rocznicą zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu, przybył o. Gwóźdź SVD, wówczas misjonarz z Panamy. Dziś - kilka miesięcy później - o. Józef jest proboszczem parafii Przemienienia Pańskiego w Nowej Uszycy. Proboszcz wymodlony, jak się wczoraj dowiedziałem. Bo po śmierci w sierpniu ubiegłego roku o. Jerzego Czarneckiego SVD parafia w Nowej Uszycy pozostawała bez księdza. W Roku Miłosierdzia, który od pierwszej niedzieli Adwentu trwa w Ukrainie, parafianie z Nowej Uszycy modlą się koronką, przyzywając Bożego miłosierdzia, bo w miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój. I chcą przygotować kaplicę Miłosierdzia - obraz Pana Jezusa Miłosiernego już tam jest. Dziś poświęcimy obrazy apostołów Bożego Miłosierdzia, kopie tych, które są w naszej świątyni. I to będzie też taka nasza szczególna łączność duchowa, kolejny Most Miłosierdzia - dodał ksiądz rektor.

Jak podkreślił ks. Bielas, uroczystość ma miejsce w dniu szczególnym - w siódmym dniu nowenny do Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus mówił do św. s. Faustyny: "Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie moje, i zanurz je w miłosierdziu moim. Te dusze najwięcej bolały nad moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha mojego. One są żywym odbiciem mojego litościwego Serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym. Żadna z nich nie dostanie się do ognia piekielnego. Każdej szczególnie bronić będę w godzinie jej śmierci".