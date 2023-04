Mszana Dolna. Droga światła poświęcona  

Metropolita senior przypomniał 13 kwietnia zadania, jakie stoją przed chrześcijanami jako uczniami Jezusa. - Mamy nieść płomień i rozpalać płomienie wiary, nadziei i miłości wszędzie tam, gdzie panują ciemności niewiary, gdzie zanika prawda o Bogu i człowieku, gdzie mroki egoizmu, zła i grzechu odbierają ludziom radość życia. Mamy świadczyć o zwycięstwie Zmartwychwstałego i o tym, że każda i każdy z nas ma udział w tym zwycięstwie - przypomniał kardynał. - Czternaście stacji, naznaczone granitowymi skałami, streszcza niejako zbawcze wydarzenia od zmartwychwstania Jezusa do zesłania Ducha Świętego. Poszczególne stacje przypominają nam o spotkaniach Zmartwychwstałego z uczniami, o tym, jak oni przeżywali największy cud Jego powstania z martwych. Stacje głoszą prawdę o Bożym miłosierdziu, o tym, jak rodził się Kościół, jak wstępujący do nieba Pan przekazał uczniom zadanie głoszenia Ewangelii aż po krańce świata i jak oni, umocnieni Duchem Święty, podjęli to zadanie, które trwa do dzisiaj. Obok drogi krzyżowej droga światła pomaga nam towarzyszyć Jezusowi oddającemu życie za zbawienie świata i odnoszącemu zwycięstwo nad mocami zła - dodał kard. Dziwisz. Wspomniał, że "światłem świata" był św. Jan Paweł II.

Inicjatorem wybudowania stacji srogi światła był ks. Tadeusz Mrowiec, proboszcz parafii w Mszanie. - Droga światła wokół naszego kościoła to uwielbienie Bożego miłosierdzia. 14 stacji to 14 spotkań ze zmartwychwstałym i miłosiernym Jezusem. Symboliczne szczyty górskie i kamienie z nich przywiezione to znak powierzenia Bożemu miłosierdziu całej okolicy Beskidu Wyspowego - zaznacza ks. Mrowiec. Podkreśla także regionalny wątek. - 14 skał symbolizuje 14 pagórków i szczytów otaczających Mszanę Dolną. Wybór gór ma dwa kręgi. Pierwszy horyzontalny, czyli góry, które widać z wieży kościoła i wyznaczają horyzont, m.in. Mogielica, Turbacz, Babia Góra i Lubomir, drugi - szczyty związane z sąsiednimi parafiami, np. Grunwald, Witów, Potaczkowa, Kiczora, Szczebel czy Lubogoszcz. U podnóża każdej skały zostały już umieszczone kamienie pochodzące z poszczególnych gór. W ten sposób symbolicznie chcemy powierzyć Bożemu miłosierdziu całą okolicę. Wszystkie skały i freski będą podświetlone, aby ułatwiały spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem i korzystanie z Jego miłosierdzia - dodaje duszpasterz.

Droga Światła to nabożeństwo odprawiane w Kościele katolickim w okresie wielkanocnym. Powstało we Włoszech w 1988 r. w rodzinie salezjańskiej. Inspiracją do jej powstania były freski z katakumb św. Kaliksta w Rzymie, przedstawiające zmartwychwstanie

Jezusa Chrystusa, który przechodzi z ciemności do światła (stąd nazwa Droga Światła). W latach 90. nabożeństwo było stopniowo rozpowszechniane na całe Włochy. Droga Światła została umieszczona w oficjalnym modlitewniku na Wielki Jubileusz Roku 2000. W 2002 r. została oficjalnie zatwierdzona przez rzymską Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Od tamtego czasu w wielu parafiach na świecie wprowadzono jej odprawianie.