Taniec i róże dla Miłosiernego  

Happening ten jest wydarzeniem ewangelizacyjnym, odpowiadającym na wezwanie Jezusa, który prosił św. Faustynę, by odmawiać nowennę do Bożego Miłosierdzia i właśnie jej dziewiątego dnia, czyli w sobotę, przyprowadzać do zdrojów Jego miłości miłosiernej dusze oziębłe, które najboleśniej ranią Boże Serce. - Chcemy w taki sposób szerzyć orędzie o miłości miłosiernej Boga. Zwłaszcza wśród tych, którzy o miłosierdziu Boga jeszcze nie słyszeli. Od kilku lat widzimy, że ta forma się sprawdza, gdyż zawsze towarzyszy nam duży tłum, po którym widać ogromny entuzjazm - tłumaczy ks. Bogusław Seweryn, proboszcz sanktuarium w Gdowie oraz odpowiedzialny za Diakonię Miłosierdzia Ruchu Światło–Życie Archidiecezji Krakowskiej.

W tym roku Taniec Wielkanocny z wyjątkową mocą i radością wykonało na krakowskim rynku ponad 350 osób, głównie dzieci i młodzieży. - Chrześcijaństwo jest radosne, a ta radość wynika z niedawnego zmartwychwstania Jezusa. Tym właśnie chcemy się podzielić. Bardzo cieszy nas fakt, że coraz większa liczba młodych pokoleń uczestniczy z nami w tym wydarzeniu - podkreśla Kinga Gawęcka, która jest wodzirejem lednickim i w "Różach dla Jezusa" uczestniczy od samego początku, czyli 2011 r.

Po tańcu organizatorzy zaprosili mieszkańców i turystów do wspólnego odmówienia koronki do Bożego Miłosierdzia, a następnie rozdawali przechodniom białe róże, do których dołączony był fragment "Dzienniczka" św. Faustyny. Tym gestem zapraszali również na jutrzejsze obchody Święta Miłosierdzia do Łagiewnik. - Nie da się ukryć, że taki przekaz zatrzymuje w biegu i skłania do refleksji. Idziesz przez Rynek, a tu nagle słyszysz słowa pieśni o Chrystusie i widzisz radosny taniec. To naprawdę zachęca do tego, by wysłuchać przesłania, które niosą organizatorzy tego wydarzenia - przyznaje pan Mateusz, który z zapartym tchem śledził wykonanie Tańca Wielkanocnego.