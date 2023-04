Abp Jędraszewski o wielkim dziele głoszenia Bożego miłosierdzia  

Metropolita krakowski przypomniał o zadaniu stojącym przed katolikami. - Na nas spoczywa dzisiaj wielkie dzieło głoszenia obolałej ludzkości współczesnej niezmierzonych bogactw Bożego miłosierdzia - powiedział abp Jędraszewski.

Przywołał także postać św. Jana Pawła II jako apostoła Bożego miłosierdzia. Świadectwo miłosierdzia, które dał jako głowa Kościoła katolickiego, to modlitwa przeproszenia, którą Jan Paweł II zanosił w Dniu Przebaczenia, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu w roku jubileuszowym 2000. - Kościół ma i to niemało powodów do przebaczenia temu światu, który nie chce przyjąć Ewangelii miłości, ale Kościół też jest świadom grzechów swoich córek i synów - mówił metropolita krakowski, zaznaczając, że Ojciec Święty przez całe swoje życie zbliżał się do tronu łaski. Przywołał także akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu, którego Jan Paweł II dokonał w Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 roku. - Promieniował swoim ukochaniem Chrystusa Miłosiernego na cały świat. Zanurzała się dusza Jana Pawła II w ogrom Bożego miłosierdzia i tego ogromu doświadczyła - mówił abp Jędraszewski, wspominając moment śmierci Ojca Świętego w wigilię Święta Bożego Miłosierdzia 2005 roku. - Żył dla miłosierdzia Bożego, o nim świadczył do końca swoich chwil - dodał hierarcha.

W czasie liturgii poświęcono kolejny Dzwon Nadziei, tym razem do sanktuarium Bożego Miłosierdzia powstającego w Tengandogo w afrykańskim Burkina Faso. - Wszędzie ten głos musi rozbrzmiewać, do każdego trafiać, w każdym budzić nadzieję, mając świadomość tej fundamentalnej prawdy danej nam przez Chrystusa, który zmartwychwstał, a w którego zmartwychwstaniu najpełniej objawiło się Boże miłosierdzie. Wszędzie tam, gdzie pojawiło się zło, tam jeszcze bardziej rozlała się łaska Bożego miłosierdzia, której każda i każdy z nas tak bardzo jest spragniony, i do której z wiarą, miłością, nadzieją i wdzięcznością zbliża się właśnie w Święto Bożego Miłosierdzia, w sanktuarium Bożego Miłosierdzia, skąd iskra tego miłosierdzia rozprzestrzenia się z woli Bożej na cały świat - powiedział metropolita krakowski.