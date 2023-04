Ludźmierz. Przyjrzyjcie się Panience - konkurs dla dzieci  

Celem konkursu jest uczczenie jubileuszu koronacji łaskami słynącej Figury Matki Bożej Ludźmierskiej. Konkurs przeznaczony jest dla placówek wychowania pozaszkolnego (Domy Kultury, Ogniska Pracy Pozaszkolnej itp.) województwa małopolskiego oraz dla przedszkoli, szkół podstawowych i średnich.

Kategorie wiekowe: grupa I - do 7 lat, grupa II - od 8 do 11 lat, grupa III - od 12 do 15 lat, grupa IV - szkoły ponadpodstawowe; grupa V – szkoły specjalne, Warsztaty Terapii Zajęciowych, Środowiskowe Domy Pomocy, itp. Prace należy bezwzględnie grupować według kategorii wiekowych przy złożeniu do Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu.

Prace mogą być wykonane w różnych technikach, takich jak: malarstwo, ceramika, rzeźba, rzeźba w drewnie, malarstwo na szkle, fotografia, grafika. Organizatorzy proszą, by nie przysyłać prac wykonanych z produktów spożywczych, np: ryżu, kaszy, itp., oraz prac wykonanych ze szkła, styropianu i gotowych zakupionych elementów, np. sztucznych kwiatów, a także prac wykonanych z plasteliny i suchymi pastelami.

Format prac: A3 do 50 x 70 cm (wyjątek spośród technik "płaskich" jeśli chodzi o format stanowi malarstwo na szkle, które należy oprawić i opisać, dopuszczalny format do A4 - dotyczy tylko grafiki). Prace na papierze i grafiki muszą być oprawione - passe-partout.

Każda praca musi być podbita pieczęcią placówki oraz czytelnie opisana pismem drukowanym według wzoru: imię, nazwisko oraz wiek autora; nazwa i adres placówki; imię i nazwisko nauczyciela. Metryczkę należy umieszczać w prawym dolnym rogu, na odwrocie pracy.

Prace należy dostarczyć na adres: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu; ul. Jana Kazimierza 20; 34-400 Nowy Targ w nieprzekraczalnym terminie do 29 kwietnia 2023 r. (włącznie). Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie www.pck.nowotarski.org.pl do 15 maja 2023 r. Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac odbędzie się w sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej 31 maja 2023 r.