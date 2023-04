Co nie daje spokoju Polakom?  

Dane prezentowane na stronie www.szlachetnapaczka.pl dowodzą, że 50 proc. Polaków boi się rosnącej inflacji, a 33,9 proc. drży na myśl o wzroście kosztów energii elektrycznej i ogrzewania. Ponad 38 proc. Polaków boi się też choroby najbliższych, a 33,7 proc. choroby i utraty własnego zdrowia.

Nie da się ukryć, że inflacja spycha ludzi w ubóstwo. W 2021 r. w skrajnym ubóstwie, czyli za mniej niż 672 zł miesięcznie, żyło aż 1,6 mln Polaków, w tym 333 tys. dzieci i 246 tys. seniorów. 22 zł 50 gr. na dzień - to budżet, który musi im wystarczyć na wszystkie potrzeby. A ceny podstawowych produktów wciąż rosną. Najbardziej zdrożał cukier (wzrost o 81,5 proc.), mleko (wzrost o 37,5 proc.), jaja (37,2 proc.) oraz mięso wieprzowe (26 proc.).

Według prognoz EAPN, w 2022 r. ubóstwo skrajne drastycznie wzrosło: z 4,2 proc. do 6,5 proc. To oznacza, że liczba Polaków żyjących w skrajnym ubóstwie zwiększyła się nawet o 54 proc. (o 859 tys. osób). Jeżeli ubóstwo skrajne dzieci wzrosło w 2022 r. tak samo jak ubóstwo ogółem (czyli o dwa punkty proc.), oznaczać to będzie, że w skrajnym ubóstwie żyje już niemal pół miliona dzieci (474 tys. osób). To najwyższy wyniki od 2016 r. i wzrost aż o 42 proc. - Nie daje nam spokoju fakt, że inflacja najmocniej uderza w najbiedniejszych. W rodzinach objętych pomocą Szlachetnej Paczki średni dochód na osobę wynosi 15 zł i 18 gr na dzień. Takim osobom właśnie pomagamy - mówi Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna, organizatora Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości.

W 2020 r. co trzeci mieszkaniec Polski zmagał się z długotrwałymi problemami zdrowotnymi lub chorobami przewlekłymi (trwającymi pół roku lub dłużej). Niemal 3 mln Polaków w wieku produkcyjnym nie podejmuje pracy z powodu choroby lub niepełnosprawności. - W 74 proc. rodzin, do których dociera Szlachetna Paczka, jest ktoś, kto jest chory. Nie daje nam spokoju, to że w wielu tych rodzinach nie ma mowy o zakupie nawet najpotrzebniejszych leków. Nie ma mowy o sprzęcie rehabilitacyjnym, o tym, żeby przynajmniej złapać namiastkę normalnego życia - zwraca uwagę Sadzik.

Z analizy wynika także, że Polska się starzeje, i to szybko. W 1950 r. mediana wieku wynosiła prawie 26 lat, tzn., że połowa Polaków była przed 26 r.ż., a połowa po 26 r.ż. Dziś wartość ta wynosi 38.2. W 2050 r. wyniesie już 51. Jak podaje GUS, w 2050 r. w Polsce osoby w wieku 60 lat i więcej będą stanowiły ok. 40 proc. społeczeństwa. - Co trzecia rodzina włączona do Szlachetnej Paczki składa się z tylko jednej osoby, a 27 proc. stanowią samotni seniorzy, którzy - na widok wolontariuszy Paczki - cieszą się, że mają wreszcie okazję z kimś porozmawiać - opisuje Sadzik i dodaje, że Szlachetna Paczka stara się rozwiązywać problemy biedy, wykluczenia, dając spokój i wytchnienie od codziennych trudności tym, którzy są nimi najmocniej dotknięci.

Każdy, kto chciałby wesprzeć Szlachetną Paczkę, która działa już ponad 20 lat, powinien wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl. Obecnie istnieje możliwość udzielenia pomocy programowi poprzez przekazanie 1,5 proc. swojego podatku.