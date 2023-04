Kraków. Chcą wiedzieć wszystko o św. Jadwidze  

800 lat temu papież zatwierdził oficjalnie Regułę franciszkanów. Dlaczego niektórzy twierdzili, że jest zbyt radykalna? Gdy Franciszek napisał: „Życie braci mniejszych polega na zachowaniu świętej Ewangelii przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości” podeszła do niego delegacja, która oznajmiła: „Piszesz to dla siebie. My nie będziemy tego zachowywać”. Na szczęście osiemset lat temu Regułę zatwierdził oficjalnie Honoriusz III.